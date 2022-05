Trabajadores de Las Bambas piden a los comuneros levantar su paro

El conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas podría escalar aún más. Los trabajadores de la minera dicen estar dispuestos a enfrentarse a los comuneros de Apurímac para reanudar las operaciones de cobre paralizadas desde hace más de 40 días.

“Los compañeros están pidiendo ir a Challhuahuacho, a la unidad minera. Están queriendo ir a enfrentarse a los comuneros. No sé cómo los vamos a contener como junta directiva, pero están con toda la predisposición de ir y enfrentarse”, manifestó Erick Ramos, secretario del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas. Agregó que hoy tomarán una decisión en una asamblea general.

Las Bambas emplea a más de 8 mil personas directa e indirectamente. Según Ramos, al menos tres mil trabajadores entre operadores, encargados de alimentación, transporte, y otros servicios adscriptos a la unidad minera fueron despedidos. Otras 300 personas de labores externas fuera de la mina (trabajadores directos) pasaron a suspensión perfecta. “Tres mil trabajadores ya están en las calles. ¿Hasta dónde quieren agudizar esta problemática?”, cuestionó el dirigente.

Estado de emergencia

La ampliación del estado de emergencia por 60 días, en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui (Apurímac) dispuesto por el Gobierno desde el último jueves, no garantiza nada, según el Sindicato de Trabajadores de Las Bambas.

“Es un saludo a la bandera. ¿En los primeros 30 días que pasó? Nada. Las operaciones no pudieron ser retomadas, los comuneros siguen con su posición”, reclamó Ramos. El primer estado de emergencia entró en vigencia el 28 de abril.

Las comunidades, por su lado, también cuestionaron la medida del Ejecutivo. “Demandamos que el Gobierno de Pedro Castillo desista de poner como objeto de negociación la vigencia de un régimen de excepción que restringe desproporcionadamente nuestros derechos fundamentales”, dijo un comunicado emitido en las últimas horas por la comunidad de Huancuire.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, anunció que las comunidades se reunirán hoy para acordar una posición. “Recién hemos llegado de Lima y nos encontramos con un nuevo estado de emergencia, aunque nuestra mayor preocupación ahora es entendernos con la minera, de hacerlo, comprendemos que la medida se levantará”, mencionó.

Punto de quiebre

Según Edison Vargas, no se establecieron acuerdos en Lima porque se les pidió desistir de la huelga y permitir el reinicio de operaciones. “¿Con que garantía? Por eso hemos pedido que se inicien las conversaciones y la minera se comprometa a no iniciar sus operaciones por 15 días, pero no aceptaron ni 10 días, se cerraron en 5. Ahora lo que nos toca es consultar a las comunidades, yo no puedo decidir por mí mismo”, señaló.

En un comunicado, Las Bambas los acusó de no tener voluntad para lograr acuerdos.

Comunidad quiere ser accionista

El presidente de Fuerabamba aclaró que el pedido del accionariado compartido de Las Bambas proviene de la comunidad de Huancuire, la misma que a través de un comunicado ratificó que la propuesta les pertenece, pero que no fue un condicionamiento para el diálogo. Actualmente son seis las comunidades que protestan contra Las Bambas: Chila, Choaquere, Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca y Chuicuni. Cada una con su propia agenda.