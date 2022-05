Enrique Wong cuestiona designación de Javier Arce en Midagri ante advertencia de hambruna mundial

El congresista no agrupado por Podemos Perú y segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong, cuestionó el nombramiento de Javier Arce como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego debido a su nula experiencia en el sector, con el que deberá enfrentar los efectos de una eventual hambruna mundial.

“El Perú no va a estar aislado de esta realidad. En una situación tan difícil donde en Perú, el 60% del trigo depende de la importación y el 40% del maíz depende de la importación. Cómo nombramos a una persona que no es idónea, que no tiene la capacidad ni la preparación ni la experiencia para manejar el agro”, dijo Wong en diálogo con RPP.

El integrante de la Mesa Directiva sostuvo que el control político que ejerce el Congreso ante el nombramiento de cuadros cuestionados en las diferentes carteras lleva a la ciudadanía a tener la idea de que se está obstruyendo al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Nos llevan a decir nuevamente ‘este Congreso es obstruccionista”. Hemos logrado tres censuras, es cierto, (...) desgraciadamente ha sido muy grande el número de personas sin capacidad. (¿Javier Arce está en esa lista?) Lógico. Ojalá se pudiera rodear con gente que tenga capacidad y conocimiento en el agro”, agregó.

Finalmente, el parlamentario Enrique Wong adelantó que solicitará a la Comisión de Agricultura que se cite al ministro Javier Arce a fin de que “él explique lo que él piensa hacer”. “De lo poco que pueda hacer”, puntualizó.

Perú no va a sufrir la hambruna mundial, dice Aníbal Torres

El último miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que la hambruna mundial que alertó la FAO para los próximos meses alcance al Perú ya que, afirma, se están tomando las medidas necesarias para contrarrestarla.

“La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, dijo el primer ministro en conferencia de prensa.