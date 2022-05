Betssy Chávez denuncia un presunto acoso político de un sector de la prensa

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, denunció que viene sufriendo un presunto acoso político por parte de periodistas de Willax TV. La también congresista de Perú Democrático consideró que dicha iniciativa transgrede su seguridad, integridad y tranquilidad de su familia, por lo que pidió la intervención del Consejo de la Prensa Peruana.

Chávez Chino fundamentó su denuncia al informar que los periodistas del referido medio de comunicación se apostaron, este sábado 28 de mayo, en los exteriores de su vivienda en horas de la tarde, lo cual obstaculizó el ingreso a su domicilio.

“ Quiero poner de conocimiento el acoso que vengo padeciendo por parte de periodistas del canal Willax (…). Vienen filmando el interior de vivienda, preguntando a mis vecinos con quién vivo, desde cuándo estoy aquí, y demás quehaceres domésticos propios de la intimidad de mi hogar. Realmente, estos actos son execrables porque transgreden la seguridad, integridad y tranquilidad de mi familia”, indicó Chávez a través de sus redes sociales.

La congresista solicitó la intervención de María Eugenia Mohme Seminario en calidad de presidenta del Consejo de Prensa Peruana por el presunto abuso de un sector de la prensa.

“ Siempre he sido respetuosa de la prensa no solo como congresista, sino como ministra de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo ; sin embargo, por esta posición de la prensa es que me motiva a presentar mi denuncia por el seguimiento y acoso que hacen contra mi persona y vecinos”, reza el primer párrafo del comunicado.

Línea más abajo, la aún ministra señala que “ este atentado a la integridad de la que debemos gozar todos los peruanos se ve vulnerado por el accionar de algunos que profesan la labor periodística ”. En ese panorama, señaló que su denuncia debe ceñirse en el marco legal y principios éticos del periodismo.