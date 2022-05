Silvia Barrera tras presentarse ante Comisión de Fiscalización: “Solamente hacen un show político”

La exautoridad edil Silvia Barrera expresó a su salida del Congreso que la Comisión de Fiscalización, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, ha montado un show político, pese a contar con un presupuesto y asesores para “poder llegar a la verdad”.

Al respecto, la investigada por la Fiscalía criticó la actitud del congresista de Fuerza Popular y lo calificó de “desafiante”. Asimismo, mostró su disconformidad con las preguntas del grupo de trabajo parlamentario que -según la exalcaldesa de Villa María del Triunfo- buscaban contradecirla.

“Aquí se me ha hecho las mismas preguntas. Esta comisión tiene un presupuesto para poder llegar a la verdad. Tiene abogados, expertos y parece que no trabajan y solamente hacen un show político . Es lo que estoy viendo en este momento porque el señor tiene una actitud desafiante. Por eso, he manifestado mi disconformidad con esta comisión”, dijo en RPP.

“Lo que estoy viendo es que en la comisión me hacen las mismas preguntas para que entre en contradicción y ellos especulen. Ya manifesté mi verdad”, agregó.

Por otro lado, Barrera Vásquez reconoció haber coincidido con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza y el empresario Zamir Villaverde en Palacio de Gobierno. En ese sentido, aclaró que fue invitada por Bruno Pacheco para apoyar en la gestión de las ollas comunes.