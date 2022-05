Vicente Tiburcio tras dejar la comandancia general de la Policía: “No me dieron explicación de mi cese”

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú Vicente Tiburcio, días antes de ser retirado de su cargo en la cartera del Interior mencionó que los agentes PNP habían iniciado la búsqueda y captura en el exterior de Fray Vásquez y Giammarco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como del exsecretario presidencial Bruno Pacheco por estar involucrados en los presuntos delitos de colusión por el caso Tarata III.

Este viernes 27 de mayo, Vicente Tiburcio se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso para argumentar que su labor cuando se desempeñó como comandante general de la PNP siempre fue ejecutar acciones en el marco de la constitución como la capturas de personas que se encontraban en el margen de la ley, puesto que “está hecha para todos”

“Como defensor de la democracia tenía que realizar mi trabajo. Si hay alguien que se encuentra en el margen de la ley, tenemos que hacer cumplir lo que dice la constitución. No había privilegio para nadie, debido a que la ley está hecha para todos”, dijo Tiburcio para luego respaldar la labor de la Policía en la búsqueda de Fray Vásquez, Giammarco Castillo y Bruno Pacheco.

“Las acciones no se hicieron porque teníamos conocimiento que estas personas habían salido al extranjero, sino que debíamos de dar la cobertura que estamos trabajando a nivel nacional e internacional. Estos actos se dieron para transparentar nuestra labor porque la orden de captura internacional lo solicita la Policía a través del Ministerio Público y es una disposición del Poder Judicial con la emisión de la alerta a través de la Interpol”, apuntó.

El excomandante de la PNP también se pronunció cuando fue consultado por el congresista Enrique Wong (Podemos) si su salida obedecía a la captura de algunos integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, así como su disposición de captura a Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente.

“Yo no quisiera adelantar opinión sobre mi salida, quisiera que algún momento me brinden una respuesta porque no dieron explicación de mi cese (....) No puede ser posible que un comando que está haciendo bien las cosas termine siendo cesado del cargo. Hay formas, yo no me aferro al cargo, nunca lo hice y nunca busqué un puesto”, sentenció Tiburcio durante su intervención en la Comisión de Fiscalización.