Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará denuncia contra Pedro Castillo este viernes

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso abordará, este viernes 27 de mayo a las 11.00 a. m., la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria.

En la sesión se abordarán los hechos descritos por Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Hugo Guerra, Francisco Tudela y César Vignolo, quienes denunciaron al mandatario por vulnerar los artículos 32, 34, 110 y 118 de la Constitución Política del Perú.

La medida detalla que, el pasado 25 de enero, el presidente de la República en una entrevista con la cadena internacional CNN dejó abierta la posibilidad de otorgarle a Bolivia una salida al mar.

PUEDES VER: Congreso archiva acusación constitucional contra Edgar Alarcón

“Que el señor Pedro Castillo ha incurrido en una actitud temeraria en el ejercicio del cargo de presidente de la República. (…) Su actuación pone en riesgo la integridad territorial de la nación e incurre en delito de traición a la patria. (…) Su conducta desconoce expresos mandatos constitucionales incurriendo en grave infracción a la Constitución”, dicen los argumentos de la denuncia.

En respuesta, Pedro Castillo mencionó que no tomará una decisión si antes no se consulta con el pueblo. “ Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo ”, indicó.

En este proceso José Palomino, abogado del jefe de Estado, envió una misiva a la presidenta de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres Salinas, para asistir a la reunión de este viernes.

“Me es grato que, en calidad de abogado defensor del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, asistiré de forma presencial a la sala 1 (Carlos Torres y Torres Lara), donde se llevará a cabo la audiencia de la denuncia constitucional 219″, detalló en la misiva dirigida a Rosio Torres Salinas.

Si bien el Congreso sigue con el proceso contra el presidente, la Primera Sala Constitucional de Lima revisará el habeas corpus que interpuso Pedro Castillo para archivar la denuncia en el Congreso. Esto, luego de que el pasado 28 de abril, el juez Juan Torres Tasso del quinto Juzgado del Poder Judicial no admitiera su apelación, pero dejara que otro tribunal superior evalúe si procede o no archivar la denuncia.