Juan Silva niega haberse fugado del país: “No tengo por qué irme, no le debo a nadie y no he cometido nada”

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva negó los rumores sobre una fuga del Perú, luego de que el Ministerio Público solicitara impedimento de salida del país por 36 meses en su contra por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.

“(¿Son ciertos los rumores de que se habría fugado del país?) Para nada, más bien hoy día he salido a las 5.30 p. m. de la Fiscalía haciendo mi declaración y tratando de ejercer mi defensa. En ese evento ya hemos firmado un acta de allanamiento y acepto las medidas restrictivas porque yo quiero que se aclare este tema y se encuentre a los verdaderos culpables”, dijo Silva vía enlace telefónico a RPP.

El extitular del MTC afirmó que tiene una próxima cita en el Ministerio Público para el 2 de junio y que estará presente: “Estoy en Lima, estoy trabajando normal. No tengo por qué irme, no le debo a nadie y no he cometido nada. Simplemente todo esto es mediático, una cuestión política que, por querer vacar al presidente, a mí me agarran como piñata. Eso está mal, pero yo no me voy a correr”.

En relación al supuesto pago de medio millón para ocupar la cartera de Transportes, Silva Villegas solo apuntó que hizo campaña con Pedro Castillo, pero que esto fue con su propio dinero.

“No me han dado ni he dado nada. Lo he hecho de una manera independiente —no pertenezco al partido político—, como cualquier ciudadano que quiere hacer algo por su país. Lo que dicen estas personas (Zamir Villaverde y Bruno Pacheco en un presunto audio) tendrán que demostrarlo, tendrán que traer fuentes fehacientes de lo que hablan. En ese audio aparentemente se ve que no me conocen y están hablando de una persona aparentemente desconocida”, agregó.

Juan Silva reitera desconocer a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

En otro punto de sus declaraciones, el exministro Juan Silva insistió en que no conoce al exsecretario presidencial Bruno Pacheco ni al recluido empresario Zamir Villaverde.

“No me he reunido (con Villaverde), nunca ha ido a mi despacho. No sé con otros funcionarios, conmigo nunca. (¿Lo llegó a conocer?) Por la televisión, ahora todos lo conoce a él. (...) Yo con ellos (Villaverde y Pacheco) no tengo ni amistad ni enemistad. No tenemos nada en común”, apuntó.