Jean Paul Benavente: “Castillo debe buscar la unidad nacional y colaborar con las investigaciones que haya”

El presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, reflexiona sobre las demandas del interior del país al Poder Ejecutivo y el Congreso y la crisis política que afecta el desarrollo del país. Además, evalúa los cambios ministeriales e insta al presidente Pedro Castillo a responder a la justicia.

¿Cómo ve la ANGR los recientes cambios en el gabinete?

Le dijimos al presidente Castillo que para salir de esta crisis política requería un proceso de unidad nacional insistiendo en la reunión en el Acuerdo Nacional con distintos sectores, que era una condición que tarde o temprano se tendrá que dar, y le invocamos que la recomposición del gabinete era fundamental. Dijo que ya había un marco para esos cambios, que ya hizo.

¿Satisfacen a la ANGR?

No necesariamente. Enfatizamos que el cumplimiento a las regiones tras los consejos descentralizados exige cuadros idóneos sobre todo en Transportes, Energía y Minas, Agricultura y Salud. En Energía y Minas, esperamos que la nueva ministra genere el diálogo, con su experiencia, y lo propio en masificación del gas y el tema energético. En Transportes, el ministro planteó hacer una reestructuración por las denuncias, creemos interesante hacer una purga allí. En Interior, hemos visto capacidad interesante del nuevo ministro. Nos preocupa Agricultura. Queríamos alguien con experiencia que pueda impulsar una política agraria en esta emergencia de seguridad alimentaria. No vemos eso.

¿Deben cambiarlo?

Yo creo que debe evaluar esa postura el presidente.

¿Qué hallan en su evaluación del avance de acuerdos de los consejos descentralizados?

Que no se estarían cumpliendo los acuerdos y que se genera una sobrecarga que no podrá responder con la inmediatez con que han sido comprometidas, y probablemente caiga nuevamente en propuestas populistas cuando se necesita ir construyendo una agenda país y que en el plazo inmediato se atiendan temas para resolver la crisis, como la entrega de fertilizantes. Eso se ha comprometido hace un mes y hasta ahora no se están dando pasos sólidos para poder salvar esta campaña agrícola, entre otras problemáticas. Ese es un ejemplo categórico.

¿Qué demandas urgentes hacen los gobernadores a Castillo ahora principalmente?

Que convoque a su ministro de Economía y las instancias que puedan agilizar inversiones en las regiones y municipales. Estamos a 18% de avance en ejecución en todos los niveles de gobierno y necesitamos empleo e ingresos para la población. Un buen motor que pueda impulsar algo de crecimiento es la inversión pública y no se da atención. Necesitamos un marco normativo de emergencia.

Dicen que la Fiscalía investigaría a Castillo. ¿Qué opina?

Que deslinde con firmeza y pueda allanarse a los procesos que le instauren como toda autoridad política, apersonarse a comparecencias, e invocamos al sistema de justicia para que haga el debido procedimiento. Por la inmunidad, ahora no lo pueden sentenciar, pero sí podría, para la salud suya y del país, responder a la justicia.

¿Cómo ve al Congreso?

No está sintonizando con la necesidad de unidad nacional. Muestra una postura muy radical con ese apetito de vacancia, censuras, interpelaciones, y mayor inestabilidad e incertidumbre al país. No está dando una agenda que requiere el país: reformas políticas, de justicia y temas de impacto en la economía.

Censuró a Betssy Chávez por una huelga y su afección a la actividad turística. ¿Qué opina?

Seguro el Congreso tenía la obligación de hacerlo porque ya llamó varios ministros a interpelación, más allá de lo cuestionable de la paralización. Hubo afectación. Un error por más involuntario, se debió asumir.

¿Qué le parece el reciente blindaje a Edgar Alarcón?

Es otra de las malas señales al país. Dilatan los procesos para luego entrar en archivamiento y generar sensación de impunidad de quienes presuntamente incurrieron en corrupción.

¿Cómo prevé las complicaciones por la crisis alimentaria en el interior del país??

Muy preocupante. Ya debería dictarse una propuesta de declaratoria de emergencia para la seguridad alimentaria del país y trabajar en la producción y la adquisición de fertilizantes.

El primer ministro dice que ellos tomarán las medidas necesarias. ¿Le da confianza?

No, porque el proceso que hace más de un mes está comprometido para la compra y distribución de fertilizante ha avanzado muy poco, casi nada.

Cusco y el sur del Perú dieron gran respaldo a Castillo. ¿Cuál es la situación actual?

La población en el sur quiere cambio, pero no lo está encontrando en un gobierno que le dio esa expectativa. Seguro están evaluando ese apoyo que le dieron. Si los compromisos de los consejos descentralizados no se cumplen, puede generar convulsión social en contra del gobierno.

Lo vimos en el corredor minero. ¿Cómo lo evalúa?

Es una señal. Sus comunidades en más de 70% votaron por Castillo para que plasme sus reclamos de minería responsable en lo social y ambiental y no han visto la respuesta esperada.

¿Usted cree que debe cambiarse la Constitución?

Es un debate que no debe cerrarse. Debe estar en la agenda en el mediano plazo. Es necesario resolver problemas de la coyuntura. En otro momento, debemos reformar la Constitución. En el capítulo económico, debemos ponernos de acuerdo.

¿Qué distingue su propuesta de masificación del gas?

El Congreso debe aprobar el proyecto que permitirá que se hagan consesiones temporales para agilizar la construcción de ductos y conexiones domiciliarias. Eso no pasó antes porque se exigía una concesión permanente. Luego, estandarizar precios al costo que paga Lima.

Tiene investigaciones por su gestión. ¿Cómo van?

Nos hemos puesto a derecho y asistimos a las comparecencias. Lamentablemente el tema se mediatiza y politiza. Estamos seguros, se aclarará. Seguiremos respondiendo a la justicia.