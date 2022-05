Guido Bellido: “Ahora el presidente Pedro Castillo tiene su bancada, la magisterial”

El legislador Guido Bellido se pronunció con respecto a las divisiones del otrora partido de Gobierno, que perdió su mayoría dentro del Congreso tras la escisión del bloque magisterial, luego de las discordancias surgidas entre las facciones que componían inicialmente la bancada perulibrista.

El ex primer ministro indicó que, dada esta situación, es visible que el presidente Pedro Castillo se ha decantado por el grupo parlamentario compuesto por los disidentes del oficialismo, dejando de lado al partido con el que llegó al poder en julio de 2021, que ahora solo se constituiría como un aliado político del mandatario, tal como había afirmado con anterioridad Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, quien recientemente asistió a Palacio.

“Ahora la relación entre la bancada y el Gobierno ya no es como la de un grupo que sostiene al Gobierno, sino un aliado. Esto en función a los aciertos que tenga, vamos a tener que acompañar siempre y cuando estos sean de interés y en sintonía con las demandas de la población. Ahora el presidente tiene su propia bancada, que es el bloque magisterial, al cual saludamos y con el que estaremos en estrecha relación”, manifestó Bellido para RPP.

Asimismo, el congresista señaló que no es que recientemente se haya producido la ruptura entre Perú Libre y Pedro Castillo, sino que las desavenencias databan ya desde la segunda vuelta de la campaña presidencial, momento a partir del cual, de acuerdo a la versión brindada por Bellido, el presidente habría dejado de tomar en cuenta las opiniones y puntos de vista dados por los miembros del grupo parlamentario.

“En realidad, desde la segunda vuelta el presidente de la República no ha tomado en cuenta a Perú Libre, al menos yo he sentido eso. Una vez pasada la segunda vuelta, el partido ha sido un aliado más, así ha sido considerado, y aceptar eso es correcto. Él tiene una bancada sólida que va a ser el soporte, la bancada magisterial, eso está claro”, explicó el legislador.

Zamir Villaverde y el apoyo a Pedro Castillo

Con respecto al caso de Zamir Villaverde, Guido Bellido expresó que ese tipo de situaciones se dan cuando “una persona no tiene claridad ni formación ideológica”. No obstante, indicó que los hechos que se le atribuyen al detenido empresario deben ser investigados por las entidades correspondientes, a fin de corroborar si efectivamente corresponden a la realidad. El legislador no llegó a aclarar si Perú Libre apoyaría al presidente Pedro Castillo en caso se compruebe la veracidad de las imputaciones.

Por otro lado, afirmó no haber conocido nunca ni a Karelim López ni a Zamir Villaverde y negó cualquier clase de contacto con ellos. Si bien admitió conocer a Bruno Pacheco, descartó tener o haber tenido cercanía o vínculos con él, dado que, de acuerdo a su versión, solo lo habría visto el día de su juramentación como primer ministro, realizada el 29 de julio de 2021 en la Pampa de la Quinua.