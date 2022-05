Comisión de Fiscalización cita a Silvia Barrera, Walter Ayala y Vicente Tiburcio

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes 27 de mayo a Walter Ayala (exministro de Defensa), Vicente Tiburcio (ex comandante general de PNP) y a Silvia Barrera (exalcadesa de Villa María del Triunfo). Esta última brindará su manifestación en calidad de investigada por los presuntos vínculos que mantuvo con el presidente Pedro Castillo y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, en el marco de las presuntas irregularidades en el Poder Ejecutivo.

“Presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente Pedro Castillo y del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido; en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios”, dice la citación del grupo parlamentario que preside el fujimorista Héctor Ventura.

El último 25 de mayo, el mencionado grupo de trabajo también se presentó en el Congreso para responder por los testimonios del empresario Zamir Villaverde.

“En esta Comisión de Fiscalización, quiero manifestar a todo el país que están usando mi caso porque no se me demuestra nada”, reclamó a Enrique Wong, congresista que presidía la sesión y quien le solicitó que guardara la compostura mientras le cortaba el audio.

“Quien no tiene culpabilidad tiene que tener tranquilidad”, exclamó el legislador poco antes de suspender la jornada.

“Quisiera que esta comisión me informe cuáles son los elementos de convicción necesarios para que me puedan garantizar el debido proceso al derecho de la defensa. Segundo, quiero saber para qué el día de hoy me han citado en calidad de investigada”, cuestionó Silvia Barrera.