Hildebrandt sobre audios entre Pacheco y Villaverde: “Es lo más parecido a una pandilla de cogoteros”

El periodista César Hildebrandt se refirió a los supuestos audios entre Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, y el empresario Zamir Villaverde difundidos por Willax TV, en los cuales se alude a unos presuntos negociados en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y en el de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Al respecto, en su columna en el semanario Hildebrandt en sus trece, el hombre de prensa cuestionó al presidente Pedro Castillo por estar involucrado con ambos. “¿Cómo es que un profesor chotano que quería cambiar el país terminó enredado con Zamir Villaverde y Bruno Pacheco?”, escribió.

“He leído la transcripción de la conversación entre ambos y he llegado a la conclusión funesta de que lo que entró a Palacio en julio pasado es lo más parecido a una pandilla de cogoteros . No es posible estar limpio si permites que en tus cercanías estén forajidos como Villaverde y Pacheco. No es posible reclamar inocencia si (Bruno) Pacheco fue tu hombre de confianza y (Zamir) Villaverde el protector consentido de tus sobrinos”, aseveró el hombre de prensa.

Asimismo, César Hildebrandt añadió que si el Congreso de la República no actúa sobre este caso es porque “los Luna, los niños populistas, la mugre acuñadora, el fujimorismo zoster y los etcéteras de Perú Libre comparten ADN y prontuario”.