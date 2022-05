Betssy Chávez: El fujimorismo aplastó derechos laborales, ahora me censura bajo cualquier excusa

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se pronunció luego de haber sido censurada por el Congreso el último jueves. La moción impulsada por Fuerza Popular recibió 71 votos a favor, siendo determinantes los votos de 9 parlamentarios de Perú Libre.

En la sesión del Consejo de Ministros descentralizado en Amazonas, Chávez Chino agradeció al presidente Pedro Castillo por haberle encargado “el alto honor de poder dirigir la cartera de Trabajo” e indicó que desde que asumió el MTPE “la inclinación fue poder trabajar las reformas en la reorganización en materia jurídico laboral normativa, postergada por muchas décadas por la clase trabajadora”.

“En el Gobierno del fujimorismo se aplastaron derechos laborales y ha sido la misma bancada del fujimorismo quien bajo cualquier argumento sentaron la censura. Hoy me toca dar un paso al costado por una mayoría congresal. Que las motivaciones sean buenas o malas, será la historia quien juzgue y quien juzgue severamente. Pero desde la cartera de Trabajo y quien me sucederá, dejamos sentadas las bases para que continúen las reformas a favor de la clase trabajadora tan postergada durante tantos años”, dijo la ministra.

Betssy Chávez sostuvo que el último lunes recibió en su despacho recomendaciones de gremios empresariales, centrales sindicales y de sectores de la ciudadanía “para lo que viene a ser la presentación del anteproyecto del código de Trabajo justamente al Congreso para que tengan la responsabilidad política para decir públicamente a favor de quiénes están”.

Betssy Chávez tras censura: “Quizás me han extrañado en mi curul en el Congreso”

Al final de su intervención, la ministra y congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez, indicó que acepta la decisión tomada por la mayoría en el Parlamento pese a que la considera injusta.