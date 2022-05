Las Bambas lamenta que no se arribe a acuerdos

Luego de dos días de negociación con las comunidades de la zona de influencia de Las Bambas, el Ejecutivo había dicho ayer temprano que se había arribado a una propuesta consensuada entre los líderes comunales, el Gobierno y el representante de la minera. Sin embargo, esto no parece ser tan cierto, sobre todo después de conocerse, por la tarde, un comunicado de la empresa.

“La minera lamenta la culminación de la reunión sin haber podido llegar a acuerdos debido a la posición de las 6 comunidades campesinas de condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan. Muchos de ellos son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores y entre ellas figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente”.

La minera se refiere a la exigencia de los comuneros de acceder a una participación del 50% de las utilidades de minera Las Bambas a cambio de un supuesto aporte de terrenos. “Estos ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia comunidad el 2013″, agrega.

PUEDES VER: Pedro Castillo recibió a comuneros de zona de influencia de Las Bambas

El ministro de Justicia, Félix Chero, había dicho a La República que la fórmula —que según él había derivado a un posible acuerdo— consistía en que en seis días se instale un equipo técnico entre los comuneros, la empresa y el Ejecutivo en cada una de las comunidades para atender las prioridades de sus pliegos de reclamos. “Con ello —dijo Chero —, automáticamente, se levanta toda medida de fuerza y se restablece la paz social”.

La propuesta también implicaba que se reactiven todas las actividades económicas y operativas de Las Bambas. Al cierre, faltaba saber si la posición de los comuneros se iba a flexibilizar.

El dato

Participantes. Estuvieron los líderes de Fuerabamba, Chuicuni, Choaquere, Chila, Huancuire y Pumamarca. Los titulares de Energía y Minas, Alessandra Herrera; de Justicia, Félix Chero; y el viceministro de Gobernanza, Jesús Quispe. Por Las Bambas estuvo Ivo Zhao.