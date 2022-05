Congreso: Kelly Portalatino asegura que parte de Perú Libre apoyará la censura de Betssy Chávez

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) confirmó que un sector de la bancada oficialista apoyará la moción de censura presentada contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

En conversación con Canal N, la legisladora manifestó que el grupo de colegas perulibristas que apoya la salida de Chávez Chino no se ampara en los mismos argumentos de la oposición, sino en la falta de ejecución de los compromisos de campaña.

“Hemos debatido bastante sobre ese aspecto (...) No vamos con los argumentos que la oposición ha generado. Para mí, la señora Betssy (Chávez) no ha cumplido con uno de los acuerdos y compromisos en campaña , que es la generación de empleo”, explicó.

La parlamentaria de Perú Libre aseguró que la decisión no fue tomada por unanimidad, pero que la mayoría de integrantes de su bancada sí está de acuerdo.

“No (se apoyará moción) por unanimidad. Hay colegas congresistas que no están (apoyando la censura). Particularmente sí (respaldo la censura), pero es por mayoría que se ha tomado la decisión (de apoyar el documento)”, agregó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fiscalizar a los ministros de Estado y reconocer los errores que puedan estar cometiendo en sus respectivas gestiones. También manifestó que su trabajo como congresistas es también mantenerse firmes para realizar los cambios necesarios en beneficio de la población, ya que fue la ciudadanía quien los eligió.

“Tenemos que ir no solamente por el control político, sino también evidenciar cómo ejerce cada ministro su función y desempeño y los indicadores, para eso es visualizar los resultados. No se está evidenciando ello, es ahí donde tenemos que ser firmes en la fiscalización y no ser pasivos. Para eso nos ha elegido el pueblo”, añadió Portalatino.

Moción de censura contra Betssy Chávez

Como se recuerda, la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de censura contra la titular del MTPE, Betssy Chávez Chino, que será vista este jueves 26 de mayo ante el pleno del Congreso.

La medida responde a que supuestamente no absolvió los cuestionamientos que se le planteó durante la sesión de interpelación que tuvo lugar el último 12 de mayo ante la representación nacional.

La iniciativa fue respaldada en su mayoría por legisladores fujimoristas (22); sin embargo, también contó con el apoyo de otras bancadas como Avanza País (5), Renovación Popular (3) y Alianza para el Progreso (2), así como por el parlamentario no agrupado Carlos Anderson.