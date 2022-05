Zamir Villaverde pidió a Bruno Pacheco participar en ceremonia de juramentación del primer gabinete

El investigado por la Fiscalía Zamir Villaverde pidió al entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, participar en la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo con los presuntos audios difundidos por un canal de televisión, el empresario solicitó al exfuncionario de confianza del mandatario entrar a la actividad del Ejecutivo junto con Silvia Barreda y Vladimir Meza.

“Y para el Centro de Convenciones, Bruno, ¿tú crees que podamos entrar aunque sea con (...) Silvia (Barreda), Vladimir (Meza) y yo como invitados? ¿Tú crees que podamos? Los tres porque creo que... yo voy solo al menos. Si es que se puede, ¿no? Yo tampoco no me desvivo. ¿Se podrá, Bruno? ”, le dijo Villaverde a Pacheco, según el material difundido por Willax TV este martes.

Ante esto, el exsecretario general de Palacio le denegó el pedido al alegar que el foro de invitados era reducido por los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19. No obstante, le ofreció participar en el “besamanos”.

“Sí y nadie más. En el besamanos sí puede ser. En el besamanos sí creo, 10 por grupo van a entrar”, ofreció Bruno Pacheco a Zamir Villaverde.

Zamir Villaverde: empresario habría pedido colocar a contacto en viceministerio

El último martes, se difundió un presunto audio en el que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco le asegura al recluido empresario Zamir Villaverde que podría llegar a ser nombrado como ministro del Interior.

Según el referido canal, la grabación data del 25 de julio de 2021, cuatro días antes de que el primer gabinete del presidente Pedro Castillo sea juramentado.