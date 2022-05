Exdirector de Provías revela que exministro Juan Silva le presentó a Zamir Villaverde

Este miércoles, Jorge Cartagena, exdirector de Provías Nacional, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, le presentó al empresario e investigado por la Fiscalía Zamir Villaverde.

De acuerdo con el testimonio del exfuncionario, Villegas Silva lo citó a su despacho el 20 de septiembre del 2021, luego de que Cartagena Sánchez asumiera las riendas de Provías Nacional el 17 de ese mes. En aquel encuentro, estuvo presente Zamir Villaverde.

“Juan Silva solicitó mi presencia el día 20 de septiembre. A través de la viceministra, me hizo ir a su despacho. En su despacho, fue la única vez que lo vi. (...). No tratamos temas. Me hizo pasar a su oficina y ahí estaba una persona que no lo conocía en ese momento. Me presentó. Luego tomo conocimiento de que era el señor Zamir Villaverde”, manifestó.

Además, contó que el empresario intercedía por el pago de un laudo arbitral que aparentemente adeudaba con Provías Nacional. Señaló que el entonces ministro Juan Silva lo escuchó y que luego le indicó que el tema lo tratara con Jorge Castañeda. Por último, detalló que la reunión duró dos minutos.