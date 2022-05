Difunden presunto audio en el que Bruno Pacheco le dice a Zamir Villaverde que podría ser ministro del Interior

El último martes se difundió un presunto audio en el que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco le asegura al recluido empresario Zamir Villaverde que podría llegar a ser nombrado como ministro del Interior. Según el referido canal, la grabación data del 25 de julio de 2021, 4 días antes de que el primer gabinete del presidente Pedro Castillo sea juramentado.

En el material difundido por Willax TV, Pacheco le pregunta a Villaverde si continúa estudiando, a lo que el empresario responde que sí: “Lo que pasa es que quiero otra visión de mí”, habría dicho.

“Yo la verdad que me quedé con el tema de la Fuerza Aérea, administración, en el tema de sistemas, pero no llegué a graduarme. Ahora veo que para todo titularte es la llave para el Estado. Sino que me dediqué, pues, a la empresa”, se escucha en el audio.

“Quiero consolidarme de repente en otro escenario ¿Por qué no algún día ser ministro? ¿No? Sé que lo puedo hacer bien. (...) De poder hacerlo, lo voy a hacer bien, si tuviera ahorita el título. (...) No necesito, para ser viceministro no necesito. He leído ahí que dice cargo de confianza no necesitas el título”, agrega.

Acto seguido, Pacheco Castillo le aclara que para un puesto de esa categoría sí se requiere un título “pero de cualquier cosa”.

“Yo como suboficial de la Fuerza Aérea, que es un título a nombre de la nación, ¿podría ser (nombrado)? (...) Y tengo diplomados”, le consulta Villaverde.

