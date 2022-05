¿Cómo afecta a Pedro Castillo la difusión de los presuntos audios de Bruno Pacheco y Zamir Villaverde?

En este inicio de semana salieron a la luz unas presuntas conversaciones entre el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, en las que se les escucha a ambos en una supuesta planificación para copar los ministerios de Transportes y de Vivienda.

“Escúchame. Yo en Transportes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?”, le sugirió el empresario de seguridad al exfuncionario en un diálogo que aparentemente ocurrió antes de la asunción de Pedro Castillo a la Presidencia de la República.

Si bien estos audios difundidos por el canal Willax han causado un remezón en el Ejecutivo y en el Congreso, ¿afectan también a la imagen de Pedro Castillo?

Consultado por La República, el analista político Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, consideró que sí. Al respecto, indicó que la imagen de Pedro Castillo “se ha ido a pique” por las expectativas que generó cuando era candidato. En ese sentido, con la publicación de los supuestos audios, el jefe de Estado acentuará la impresión de que su mandato es cada vez más débil, desordenado y errático.

“La imagen de Pedro Castillo se ha ido a pique. Es una pérdida de aprobación muy rápida. Las expectativas que se generaron eran muy grandes. La capacidad de gestión del Gobierno —dígase Perú Libre y también de allegados a Castillo— es muy pobre (…). La percepción (con la difusión de los audios) es que el Gobierno es cada vez más débil, más desordenado, más errático. Cae en muchas contradicciones y no hay norte definido”, explicó el politólogo a este diario.

Del mismo modo, comentó que la difusión de los audios que presuntamente comprometen al presidente Pedro Castillo alarga la continua crisis que padece su Gobierno, que se ha caracterizado por los constantes escándalos que han salpicado al mandatario y a sus allegados.

“Prácticamente, no ha habido una semana donde no haya saltado algún tipo de escándalo, algún tipo de cuestionamiento hacia el presidente y hacia sus allegados (…). Entonces, esta crisis política no se ha detenido prácticamente ni una semana desde el comienzo del gobierno de Pedro Castillo”, mencionó.

Al igual que Alonso Cárdenas, la analista política Katherine Zegarra indicó que con la publicación de los audios se afecta la imagen de Pedro Castillo. Consideró que, así, se proyecta una idea a la ciudadanía de que el Ejecutivo utiliza al Estado “como una bolsa de trabajo” más que para priorizar el bienestar de la población.

“Claramente afecta a la imagen de Pedro Castillo en el sentido de que se va brindando mayor información sobre cómo el Estado está siendo tratado como una especie de bolsa de trabajo en la cual no se prioriza el bienestar o el bien común”, explicó la politóloga.

Asimismo, consideró que con la publicación de los audios se afecta la confianza que le pueda otorgar el Congreso o, en especial, la ciudadanía, que ha estado expectante ante las promesas de Pedro Castillo en la campaña electoral, aunque admitió que es muy pronto para conocer su desenlace.