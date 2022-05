AAR sobre audios de Villaverde y Pacheco: “Involucra al presidente, le salpica, lo mancha”

En los últimos dos días, se han divulgado audios de una conversación entre el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en Ancón 1 por el caso Puente Tarata, y el exsecretario general de Palacio y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco. Augusto Álvarez Rodrich señaló que este material es bastante relevante porque ofrece más indicios de los presuntos actos cometidos por estos personajes cercanos a Pedro Castillo.

De acuerdo a los audios presentados por Willax, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco habrían intervenido en contrataciones dentro de ministerios claves como el de Transportes y Comunicaciones; y Vivienda.

Durante la conversación, se puede escuchar cómo Villaverde y Pacheco hablan sobre Juan Silva, extitular del MTC y cómo “Pedro” sabe de la entrega de un millón de soles.

“Oe, me has dejado sorprendido con este pata de Juan Silva (sic)”, se oye decir a Pacheco; a su turno, Villaverde responde: “Juan Silva, pero a este pata le han pescado con... ese huevón no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles, asu qué abuso (sic)”.

“Con el maletín, pe’... Pedro sabe del millón de soles, se hace el hue...”, dice Pacheco.

AAR indicó que estas escuchas dan indicios de que “Pedro Castillo ha estado (involucrado) en actos indebidos”. En otro momento, se oye al empresario y a Pacheco discutir su ingreso al Ministerio de Vivienda.

“Escúchame —agrega Villaverde—. Yo en Transportes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC) tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?”. “¿Vice? ¿Tan poco?”, responde Bruno Pacheco.

Por su lado, el empresario dice: “Pero ¿qué vas a negociar, hermano? (...) Para mí en Vivienda se manejan millones. Yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también manejas Sedapal. O sea, después de Transportes, es (el Ministerio de Vivienda)”.

Aunque aún los audios deben pasar por un peritaje, el conductor de “Claro y directo” alegó que las escuchas revelan cómo hay dos personas coludidas para entrar a una organización criminal, lo cual ya fue denunciado por la colaboradora eficaz Karelim López.

“Hablan de un tal Pedro y se asume que es Pedro Castillo porque Pedro Picapiedra no es, es Pedro Castillo de quien están hablando. Se ve la cercanía. Esto ratifica las cosas que (dice) Karelim López (...) Involucra al presidente, le llegue, salpica, lo mancha más de lo que ya está manchado”, manifestó el periodista.