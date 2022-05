Pedro Castillo: audios de Bruno Pacheco con Zamir Villaverde salpican al presidente

En un audio que registra una conversación entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde queda en evidencia que ambos tenían interés en las contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La grabación difundida por el canal Willax demostraría que los amigos del jefe del Estado —Bruno Pacheco y Zamir Villaverde— estaban interesados en el copamiento del MTC y del MVCS.

De acuerdo con la transcripción de los audios, Pacheco y Villaverde aprovecharon su cercanía con el presidente para, presuntamente, direccionar contrataciones a empresas que aceptaron pagar sobornos.

“Bruno, dime, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o Agricultura”.

Bruno Pacheco respondió:

“Si ustedes me dicen, yo me voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huevas...”.

Seguidamente, el operador empresarial Zamir Villaverde, en los audios grabados por él mismo, revela su complicidad:

“Yo creo, según lo que me he enterado, les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata”, dijo Villaverde.

“Escúchame —agregó—. Yo en Transportes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC) tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?”.

Otro personaje. Karelim López, implicada en esta trama. Foto: difusión

“¿Vice? ¿Tan poco?”, respondió Bruno Pacheco.

El exsecretario presidencial apeló a presuntos vínculos con el presidente para negociar el copamiento del Estado, según sus intereses.

Villaverde: “Pero ¿qué vas a negociar, hermano? (...) Para mí en Vivienda se manejan millones. Yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también manejas Sedapal. O sea, después de Transportes, es (el Ministerio de Vivienda)”, le dijo Villaverde a Pacheco.

Lo cierto es que las transcripciones de los audios difundidos confirman que funcionarios del presidente Castillo, como el exsecretario Bruno Pacheco, mantuvieron contacto directo con proveedores del Estado, como Zamir Villaverde, pero en la sombra.

“Oe, me has dejado sorprendido con este pata de Juan Silva”, se oye decir a Pacheco, a lo que Villaverde responde: “Juan Silva, pero a este pata le han pescado con... ese huevón no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles, asu qué abuso”.

Pacheco: “Con el maletín, pe’... Pedro sabe del millón de soles, se hace el huevón”.

Villaverde: “Él ha puesto todo, pero sabiendo que iba a ir a Transportes. Ya ahí va a negociar otras cosas”.

Pacheco: “Ese es negociante de tierras”.

Las grabaciones confirman que existió un acuerdo al margen de la ley, que documentan que existió un esquema de corrupción, sin duda alguna.

Villaverde: “¿La preguntan es si Juan Silva nos dejará trabajar?”.

“Tú has sido bien claro, cada uno maneja su caso”, dijo Pacheco, y Villaverde respondió: “Si yo converso con Juan Silva y le digo que tengo todo articulado, permíteme que yo haga todo el tema”.

Exministro Juan Silva fue mencionado varias veces en los audios difundidos por Willax. Foto: difusión

Para resolver las controversias, Villaverde propuso a Pacheco: “Lo único que te pido es que peleemos por el Viceministerio de Transportes. Y todo lo que yo saque, te voy a dar la lista de adquisiciones. Te voy a enseñar y te voy a dar un número. Así de simple, nada más”, expresó.

En un intento por defenderse, el empresario, por intermedio de su abogado Julio Rodríguez, ha difundo audios de sus conversaciones con el exsecretario general de la Presidencia.

Pero Villaverde no ha entregado a las autoridades información —audios, videos, etc.— sobre su rol en la contratación de empresas chinas por parte de Provías Descentralizado, organismo del MTC. Pero sus declaraciones registradas en audio, y que están en manos del Ministerio Público, confirman que durante el Gobierno de Castillo se instrumentalizaron contratos en beneficio de miembros del entorno del jefe del Estado.

“Yo, ahorita, al final, a lo frío, me quedaría en la Secretaría General (de la Presidencia de la República). Porque tú sales de un cargo y ya no puedes volver”, dijo el delincuente.

Las autoridades estiman que existe coordinación con los investigados. Les llegó el momento de decir la verdad.

Datos

En curso. Según el Ministerio Público, Zamir Villaverde habría interferido en la adjudicación a favor de empresas chinas y peruanas

La historia. Al cierre de edición, personas que aparecen en la lista enviaron cartas negando su participación.