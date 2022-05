Juan Silva niega haber presentado a Zamir Villaverde con exdirector de Provías

Este 25 de mayo, el exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, declaró ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República. El grupo de trabajo parlamentario citó al exministro, quien ha sido mencionado en los recientes audios difundidos entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco.

Desde un comienzo, Silva Villegas señaló que “como funcionario y exministro no he tenido injerencias en lo que es Provías ni en ningún órgano ejecutor que ha tenido autonomía propia”.

Al ser cuestionado sobre las presuntas reuniones que habría tenido con el investigado Zamir Villaverde en su despacho ministerial, Silva negó los hechos. Sin embargo, comentó que el empresario ingresó a otras oficinas del MTC.

“Según los registros de asistencias, el señor Villaverde nunca ha llegado a mi despacho. Sin embargo, hay ingresos que él ha hecho, pero ha sido en otras oficinas . En mi despacho no hubo ninguna reunión con ese personaje”, dijo.

Asimismo, señaló que solo conoce a Villaverde por los medios. “Incluso antes de que sea ministro no lo he conocido”, mencionó.

Sobre reuniones con Jorge Cortegana y Zamir Villaverde

Respecto a lo que reveló Jorge Cortegana, exdirector de Provías, Silva indicó que esas declaraciones eran falsas. En horas de la mañana, Cortegana dijo ante el grupo de trabajo parlamentario que el entonces ministro del MTC le presentó al investigado Zamir Villaverde en su despacho ministerial el 20 de septiembre.

“Tendría que probarlo. Es falso y no se ha reunido conmigo. El señor Villaverde no tiene ningún ingreso en mi despacho. Es por eso que le digo que no ha habido esa reunión en mi despacho”, indicó.

En relación a la designación de Cortegana, el exministro argumentó que la decisión se debe a que la viceministra del MTC lo propuso insistentemente.

“Lo que si sé que el señor Cortegana viene propuesto por la viceministra. Ella me lo propone y trae la resolución y yo he revisado que tenga todos los controles de relaciones jurídicas y se ha firmado”, manifestó.

También mencionó que las declaraciones del exdirector de Provías se debe a un resentimiento por su poca duración en el caso.

“Yo pienso que está resentido y duró dos semanas en el cargo. Duro poco porque no era una persona de confianza, lo trajo la viceministra e insistió a que firmara la resolución. Que no se resienta porque todos los cargos son pasajeros”, agregó.

Asimismo, Juan Silva informó que Jorge Cortegana presentó su carta de renuncia. Ante eso, Héctor Ventura cuestionó por qué no decidió dar por terminado el trabajo del exdirector de Provías si no era “un hombre de confianza”. Ante ello, solo dijo que “no ha hecho prácticamente nada porque estuvo poco tiempo en la gestión”.

Juan Silva: “No me he reunido con Bruno Pacheco”

El exministro del MTC también se refirió al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Sobre el exhombre de confianza de Pedro Castillo solo manifestó que no lo conoce.

“No me he reunido con Bruno Pacheco. Yo he ido siempre a reunirme con el presidente en los momentos que han sido necesarios. Mayormente he acudido cuando eran los consejos de ministros, casi nunca he tratado temas personales ”, sostuvo.

Juan Silva sobre Karelim López: “Conmigo no ha podido llegar al Gobierno”

Durante su presentación en la comisión, Juan Silva expuso que la empresaria y lobbista Karelim López -quien ha señalado que hay una mafia enquistada en el Gobierno- ha estado en el MTC desde hace años y dio a entender que su intención siempre fue estar presente en la gestión actual.

“La señora Karelim López es una persona que conoce el Ministerio de Transportes. Desde el 2010 hasta el 2020, ella ha visitado 19 veces al viceministerio de Transportes. También ha tenido un título aparentemente falso porque no existe en la Sunedu y con este ha tenido órdenes de servicio en el ministerio. Posiblemente, ella sabiendo que hay tantas irregularidades lo que ha querido es llegar al Gobierno, pero conmigo no ha podido porque no se ha reunido conmigo en ninguna oportunidad”, afirmó.