Comisión del Congreso comprueba la crisis de salud en Arequipa

Filomeno Quispe Flores ocupa la cama 19 de Traumatología en el hospital Goyeneche. Está a la espera de ser operado de su rodilla. Padece de artrosis. “Aquí los pacientes lloramos nuestra mala suerte, nuestra desgracia”, le dice al presidente de la comisión de Salud y Población del Congreso, Hitler Saavedra, que hizo una inspección al nosocomio. Filomeno se queja de los colchones y camas viejas, de su turno que no llega para intervenirlo.

“Los baños los tenemos que compartir hombres y mujeres. A veces se malogran y no hay agua”, se queja la familiar de una paciente. Saavedra recorrió, como lo hicieron muchas otras autoridades, la infraestructura que se cae a pedazos.

El legislador vio camas de 40 años, tiradas en los pasillos y que se arreglarán para volverlas a usar. En Medicina Varones observó el riesgo de contaminación por mantener al fondo de la zona a pacientes con TBC y VIH. Hasta le mostraron fotos de personal que cocinan a leña los alimentos para los pacientes por no contar con grupos electrógenos de mayor capacidad en un apagón.

El parlamentario anunció que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez será citada a la sesión ordinaria del próximo martes para que explique sus acciones ante la crisis que arrastra por años el Goyeneche. La gestión regional estaría por otro rumbo, en vez de tomar acciones por mejorar la atención, generó un conflicto por los cambios abruptos de directores en el Goyeneche y que aún no apaga. Tres directores en menos tres meses.

Rechazo a director

Por la mañana, nuevamente trabajadores del establecimiento recibieron con protestas al nuevo director Jesús Pastor Quispitupac. Con arengas protestaron en la dirección y luego lo escoltaron hasta la salida del hospital. Pastor luego acudió al sesión descentralizada de la Comisión de Salud del Congreso, pero al ser abordado por la prensa literalmente huyó, como alma que lleva el diablo.

La gobernadora anunció como medida una auditoría “inmediata” ante las denuncias en el Goyeneche. “Esperamos que con esto se puede aclarar todo”, indicó. Ratificó que mantendrá en el cargo de director del Goyeneche a Pastor y que en un mes o quince días presente un plan de trabajo. Gutiérrez acudió a la sesión descentralizada de la Comisión de Salud. Permaneció cerca de 20 minutos y se retiró.

En la comisión se aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad la construcción del Hospital Regional del Niño para Arequipa presentado por la legisladora María Agüero.

En los pedidos la titular de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Edy Loayza, solicitó flexibilizar las normas del SIS para que los centros de salud CLAS dispongan de todo el presupuesto. “Ahora no tienen ni para comprar gasolina para sus ambulancias”, dijo. El gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Yilbert Zeballos, explicó que uno de sus problemas es el personal e infraestructura. La brecha es de 30 mil trabajadores en el país.

También se visualizó el conflicto entre los trabajadores y el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera. José Luis Romaña, secretario del FENUTSSA, pidió su remoción tanto como el del asesor Christian Nova. Señaló que hay una politización del sector. El presidente de la Comisión de Salud, Hitler Saavedra, planteará que nuevamente la rectoría del sector la asuma el Ministerio de Salud ante todos estos inconvenientes que también lo padecen otras regiones. “Los gobiernos regionales no han tenido la experiencia y visión. No le han dado la importancia a este sector”, sostuvo.

Enfoque

Gustavo Tohalino- Decano de Colegio Médico-Arequipa

“Por pura terquedad

La Salud se debería manejar de forma técnica. En este momento la situación del sector en la región Arequipa no es la adecuada. No se avanza tras salir de la pandemia, porque deberíamos estar trabajando para mejorar. Hay una terquedad en mantener personas que no provocan la unión. La solución que veo a conflictos como el Goyeneche es designar a gente proba y que haya continuidad. Debe haber cambios cuando no haya gente transparente.

Para uno ser autoridad debe cumplir al pie de la letra toda la ley, ser ejemplo. Tampoco el conocimiento técnico te da las competencias para ser un líder, porque el director de un hospital solo no los consigue todo. Llamo a la reflexión a la gobernadora para que tome las decisiones correctas y se rodee de gente capaz