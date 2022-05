Acusación corregida contra Keiko Fujimori se revisará este miércoles

Este miércoles, luego de más de un mes de pausa en las audiencias del caso Cócteles (Odebrecht) contra Keiko Fujimori y más de 40 involucrados en presunto lavado de activos y organización criminal, se retomarán las sesiones para r evisar las correcciones y precisiones que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez a sus cargos, pruebas y hechos que atribuye a todos los implicados en los aportes irregulares a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016 .

A partir de las nueve de la mañana el juez Víctor Zúñiga Urday tiene previsto revisar las subsanaciones a la acusación que solicita más de 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Desde marzo, aproximadamente, el magistrado y los abogados de las defensas advirtieron imprecisiones en el requerimiento de la Fiscalía, por lo que en principio se concedió un plazo hasta mediados de abril para corregir ello.

Luego, por el robo de una laptop del caso a la fiscal adjunta Paulina Roque y a la voluminosa información que se debía corregir se amplió el plazo hasta el 6 de mayo y, finalmente, reprogramado para este miércoles 25. “Esta circunstancia de fuerza mayor ha impedido que la Fiscalía pueda cumplir con el mandato judicial (...) han sustraido una herramiento de trabajo y demuestra que el hurto estuvo dirigido solamente a ello”, sostuvo Pérez a fines de abril último.

“Asumimos la responsabilidad de que esto tiene que ser ventilado ante la instancia disciplinaria y administrativa del Ministerio Público (...) Estoy justificando este incumplimiento”, agregó también el fiscal del primer despacho del equipo especial Lava Jato.

Dado que existe una orden judicial de por medio, Pérez presentó así alrededor de 12 tomos (2.384 páginas) de su acusación corregida el lunes de la semana pasada al despacho del juez Zúñiga . Desde entonces se les ha notificado a las defensas de las partes para que puedan estar preparadas para hoy y las sesiones siguientes.

Fuentes de La República señalaron que hasta el cierre de esta nota todos los abogados del caso fueron notificados de la acusación corregida y ninguno de ellos informó hasta ayer no haber recibido o revisado el documento del fiscal Domingo Pérez. En teoría, no debería haber inconvenientes para instalar la audiencia.

No obstante, esta publicación pudo conocer además que a criterio de algunos letrados no se ha cumplido aún con subsanar o precisar elementos de convicción y de hecho sobre algunos delitos en específico. Ello se deberá constatar a partir de hoy y el viernes 27 de mayo en las audiencias. Si el juez advierte que no se cumplieron con todas las observaciones podría devolver nuevamente la acusación fiscal o, en caso contrario, continuar el debate de etapa intermedia .

Etapa previa al juicio

En diciembre de 2021, luego de definirse los archivos para algunos colaboradores eficaces, el fiscal José Domingo Pérez inició la sustentación de su acusación por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016.

El caso abarcaba diversos delitos, entre ellos, organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.

La Fiscalía pidió así 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del US$1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

Durante el avance del caso, no obstante, los abogados advirtieron errores en los cargos o falta de individualización de elementos contra sus defendidos, por lo que Zúñiga devolvió la acusación al fiscal Domingo Pérez para que la corrija y pueda reiniciarse la fase de control de acusación (etapa previa al juicio contra los implicados).