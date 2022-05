Abogada de Bruno Pacheco niega que exsecretario presidencial tenga audios con Zamir Villaverde

Giuliana Quiñones, abogada del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, se expresó en relación a los audios difundidos, en el que presuntamente participaban Zamir Villaverde y su patrocinado para concentrar sobre los ministerios que podrían asumir.

Quiñones se negó a aceptar de que la voz en la llamada con Villaverde era la del exasesor presidencial. “Yo sí dudo porque más habla el señor Zamir Villaverde, más bien, habría que preguntar con quién habla para poder buscar funcionarios o elegirlos (...) No es su voz, es mi posición (...) porque si veo, es todo un murmullo de lo que habla el señor”, expresó la abogada en Exitosa Noticias.

Adicionalmente, para que se acepten dichas pruebas, Quiñones explicó que tiene que haber una audiencia y, de ser así, Villaverde tendría que entregar el equipo y “decir de dónde y cómo grabó porque también eso es prohibido”.

Además, la jurista descartó que los audios tengan un valor legal. Insistió en que la Fiscalía “tendría que tener dos dedos de frente para poder reconocer una prueba de esa naturaleza”. La abogada aseguró que, según el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, los audios recogidos de esta manera ya no son válidos.

“Cuando no prueba, no es constitucionalmente válida, no tiene efecto, y eso lo sabe el Ministerio Público inclusive”, indicó Quiñones, quien también aprovechó para referirse al abogado de Villaverde, indicando que le extrañaba que avale las “situaciones en las que está metiéndose el señor (...), en las que puedo pensar de que caminaba por todos lados como quería, siendo un delincuente, un exconvicto, grabando a todo el mundo, tratando de variar su condición jurídica.”