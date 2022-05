Revelan presunto audio entre Villaverde y Pacheco para lucrar con el Ministerio de Vivienda y Transportes

El ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el empresario Zamir Villaverde habrían coordinado antes de la toma de mando del presidente Pedro Castillo para realizar negociados en los ministerios de Vivienda y Transportes. Así lo reveló un audio del programa “Combutters” entre ambos mencionados, dado a conocer el último lunes 23 de mayo.

Al inicio de la conversación, que se habría producido el 25 de julio del 2021, también detallan que el exministro de Transportes Juan Silva habría pagado medio millón de soles para que le otorguen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que Castillo Terrones estaba al tanto de ello, pero se hacía el desentendido. En seguida, Villaverde le pide a Pacheco “apoyo” para acceder al ministerio de Vivienda y poder lucrar del mismo, a lo que el ex secretario de Palacio le confirma su solicitud.

“ Para mí es Vivienda, ahí se manejan millones, yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también se maneja Sedapal. O sea, el segundo monstruo después de Transportes es Vivienda ”, se oye decir a Zamir Villaverde.

Zamir Villaverde (ZV): Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromeando? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, ¡qué abuso!

Bruno Pacheco (BP): Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices, me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. El segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan, a algunos los cambian. En este Gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

Zamir Villaverde y Bruno Pacheco son investigados por la Fiscalía

El empresario Zamir Villaverde cumple prisión preventiva por la investigación sobre actos de corrupción en la licitación de Puente Tarata III en Provías Descentralizado, por lo que encuentra detenido en el penal de Ancón 1 desde el 28 de marzo.

A su vez, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, se encuentra prófugo y el Ministerio Público le sigue un proceso en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, también por el caso de Puente Tarata III.