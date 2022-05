María del Carmen Alva se opone a que Contraloría haga informes de candidatos a defensor del pueblo

La presidenta “supernumeraria” de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, María del Carmen Alva, se opuso a que la Contraloría General de la República realice informes sobre los aspirantes. La excusa de la titular del Congreso es que se acordó que el proceso sea “más ágil”.

Durante la sesión que se llevó a cabo este martes, el parlamentario Carlos Zevallos (Perú Democrático) consultó a Alva Prieto si la revisión de las hojas de vida de los candidatos implicaba denuncias fiscales y reportes que hiciera la Contraloría; en esa línea, el secretario técnico respondió que, en el caso de los posibles expedientes en el Ministerio Público y el Poder Judicial, la comisión podía llegar a un acuerdo.

En relación a los informes de la Contraloría, el secretario sostuvo que la entidad demoraría 20 días hábiles en elaborar los reportes y recordó que de manera excepcional se redujo a 15 días en la cuestionada eomisión especial del Tribunal Constitucional.

“Tenemos que agilizar este tema, vamos a pedir todos los documentos que sean necesarios, pero —en el caso del TC fueron 75 postulantes— aquí estamos hablando de cinco o seis. El procedimiento va a ser diferente, no va a ser igual al TC. Eso que quede claro. Además, hablamos que lo vamos a elegir en esta legislatura. Entonces, por favor tenemos que ser menos burocráticos en los temas que vamos a pedir”, manifestó María del Carmen Alva en la sesión.

La acciopopulista también precisó que la Junta de Portavoces acordó que se elija al sucesor de Walter Gutiérrez bajo el procedimiento especial, por lo que tampoco se podrá formular tachas contra los aspirantes. “La idea es que en junio tengamos nuevo defensor del pueblo”, afirmó.

Al ser consultada por Ruth Luque (Cambio Democrático) sobre si procedería algún proceso de exclusión en la probabilidad de que un aspirante tenga una denuncia o investigación en curso, María del Carmen Alva respondió que “saldrá elegido el que tenga mejor currículo, que no tenga denuncia y el que tenga más consenso acá”.

“La idea es que aquí se lleve un candidato al pleno porque necesitamos 87 votos. Aquí en la votación se verá. Nosotros somos los que elegimos. No tenemos 75 (postulantes), como en el TC. Además, eso era por concurso, era diferente. Estamos en un procedimiento por invitación y tenemos cinco o seis candidatos. En las votaciones podrá usted elegir al que le parezca tenga mejor CV y al que no tenga denuncias. Obviamente acá vamos a votar por el que no tenga denuncias y que tenga un CV más limpio y que sea acorde a la función tan importante que es el defensor del pueblo”, apuntó.

Presidenta “supernumeraria”

En un pronunciamiento, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo advirtió que la presencia de María del Carmen Alva en la comisión especial trasgrede la ley orgánica de la referida entidad, que establece que el grupo designado para elegir a los candidatos debe estar integrado por siete o nueve parlamentarios.

Pese a la advertencia de “vicios formales”, Alva Prieto dijo que es integrante y presidenta “supernumeraria” de la comisión por acuerdo de la Junta de Portavoces. También sostuvo que solo dirigirá las sesiones y que no emitirá voto alguno.