Jorge Muñoz anuncia que está preparando medida para revertir su revocatoria

El exburgomaestre de Lima Jorge Muñoz calificó de “desproporcionada” la resolución de vacancia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, señaló que tomará medidas para revertir la decisión del órgano electoral.

“ Voy a presentar una acción contra esa desmedida y desproporcionada resolución del Jurado Nacional de Elecciones ”, dijo a los medios

Al ser consultado sobre su participación en las Elecciones municipales y regionales 2022, afirmó que por el momento “eso es imposible porque está cerrado el cronograma”.

Este 24 de mayo, Muñoz Wells asistió a la inauguración de la obra que se realizó en el óvalo Monitor junto con el actual alcalde de Lima Miguel Romero.

“A pesar de la pandemia y de la dificultad política, hemos entregado muchas obras a Lima, entre pequeñas, medianas y grandes. Esta es una de las muestras de las obras grandes que se está entregando a la ciudadanía”, manifestó. Pese a ello, sus obras han sido sumamente criticadas. Incluso, videos muestran cómo a pocos minutos de inaugurado el bypass del Óvalo Monitor, se generó congestión vehicular.

Vacancia de Jorge Muñoz

El pasado 26 de abril, el pleno del JNE declaró fundada la vacancia contra Jorge Muñoz por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019 siendo autoridad edil. Tras su destitución, Miguel Romero Sotelo lo reemplazó.

Como se informó, la denuncia fue formulada por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez el pasado 29 de setiembre de 2021, quien lo acusó de cobrar cuatro dietas por integrar Sedapal. Sin embargo, el pedido fue desestimado el 12 de noviembre de 2021.

Tras su vacancia, Jorge Muñoz aseguró que el JNE había sido “tomado por el cerronismo”. Además, consideró que se había validado a un “incapaz” como presidente en referencia a Pedro Castillo.

“El mismo JNE que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó a un incapaz como presidente, me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal durante la crisis del 2019″, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Inexactitudes de Muñoz

Es importante destacar que, pese a las declaraciones hechas por el exalcalde, sí existió una revisión de actas por parte del JNE, las cuales fueron transmitidas por señal abierta debido a los diversos cuestionamientos que existían sobre el virtual ganador de las elecciones.

Esta no es la primera vez que Muñoz emite declaraciones dudosas sobre la entidad presidida por Salas Arenas, ya que apenas fue vacado del cargo de burgomaestre también arremetió contra el organismo electoral, para posteriormente retirar su palabra.