Javier Torres: “Vladimir Cerrón es un Acuña de izquierda”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Javier Torres. De acuerdo al antropólogo y director de Noticias SER, el Gobierno está ganando tiempo con los Consejos de Ministros Descentralizados, liderados por Pedro Castillo y Aníbal Torres. Agregó que ambos juegan con las expectativas de la gente, pero que esta situación podría acabar cuando la crisis alimentaria azote a las familias peruanas.

- Estamos en un escenario que parece un círculo infinito del cual no salimos. No ha terminado ni el año del Gobierno de Pedro Castillo, pero todos se han acomodado para que nada cambie.

Hemos llegado a una suerte de empate de neutralización de los actores. No hay nada mejor para un Congreso que un presidente débil, y Pedro Castillo es un presidente débil. Por más que dé discursos similares a su campaña electoral o que su primer ministro quiera incendiar la pradera todos los días, finalmente, es un Gobierno débil.

El presidente ha anunciado que se vienen más cambios, lo que expresa un poco que al interior del Gobierno el piso está bastante movido.

Luego tienes un Congreso que es un espacio de gente que lo único que le interesa es hacer negocios, favorecer a determinadas clientelas o intereses particulares de algunos congresistas. Si les liga la vacancia, bien; y si no, igual.

- ¿Cómo explicarle a la población que tiene el deber de participar más activamente en la política? Si la gente no sale a las calles, las cosas no se van a dar.

Hay dos cosas. Una es que seguimos en pandemia. La cosa está estable. Aunque ha habido un pequeño aumento de contagios, pero seguimos en pandemia. Los sectores medios están muy golpeados Los sectores pobres ya están siendo afectados por la crisis alimentaria. La gente está con su cabeza en esos temas.

El Congreso aprovecha que están con esos temas para dar leyes contra la Sunedu o contra el enfoque de género. Son temas que afectan, sin duda; pero no afectan al igual que tu bolsillo o al plato que le tienes que colocar en la mesa a tus hijos.

Lo otro que hace que la gente no se movilice es que uno no ve, no percibe, no encuentre, liderazgos alternativos. Hay un tema grave, porque protestas hay muchas. Hemos tenido una ola de protestas fuertes en abril. La gente sí se mueve, pero son estallidos que ocurren y luego se diluyen. Hemos entrado en un ciclo perverso, donde la gente asume cierta resignación, pero si no hay respuesta a la crisis alimentaria, creo que la cosa sí se va a poner fea.

- ¿Quién es Vladimir Cerrón? ¿Qué es lo que busca?

Para mí, Vladimir Cerrón es un Acuña de izquierda. Es un empresario de la política. Si Perú Libre —que le han dado el Midagri— estuviera preocupado por la situación de los pobres del Perú, inmediatamente hubiera (Cerrón) saludado que le hayan dado ese ministerio porque este tiene que tomar la batuta, pero se queja porque le han quitado el Ministerio de Energía y Minas.

Es un marxista-leninista que va de la mano de Fuerza Popular y Renovación, que son partidos que le han dicho te todo a Cerrón y a Pedro Castillo durante la campaña electoral, pero a la hora de ir contra la Sunedu, contra el enfoque de género o elegir miembros del Tribunal Constitucional, vota con ellos: esa es la prueba de que es más o menos lo mismo, pero con un discurso diferente.

- ¿Qué han logrado Pedro Castillo y Aníbal Torres con estos consejos descentralizados? Prometen obras, sacan del juego a Lima y los ha puesto en una meseta de popularidad.

Ganan oxígeno. Si seguía la caída en regiones, iba a ser más tentador para la oposición buscar un cambio de presidente. Es un espacio donde el jefe de Estado se siente cómodo porque él actúa como candidato, no actúa como presidente.

Él solo hace promesas, y un mandatario no promete nada; sino que tiene que gobernar, liderar. Esto puede aliviar durante algunos meses al Gobierno, pero ¿qué va a pasar cuando la gente de Ucayali, Puno, Cusco, Junín vea que no se ha cumplido con lo prometido? Va a pasar lo mismo que pasa en los conflictos sociales. Están jugando con las expectativas de la gente.