Hernando de Soto: Descabezar presidentes no es solución a crisis

Con información de Yolanda Goicochea/URPI La República

El líder de Avanza País y excandidato presidencial, Hernando de Soto Polar, llegó a Trujillo. Aquí declaró a la prensa que sacar a los jefes de Estado constantemente no es la solución fundamental para salir de cualquier crisis. De Soto fue recibido por sus partidarios en el aeropuerto de Trujillo este martes por la tarde.

“Cortar la cabeza a los presidentes no es la solución fundamental, puede ser parte de la solución, pero cambiar un presidente por sexta vez en cinco años... por ahí no va la cosa”, afirmó de Soto, quien recordó que se está cambiando a un ministro cada 15 o 10 días.

Líder de Avanza País fue recibido con marinera en aeropuerto. Foto: Y. Goicochea/La República

“Ese es el promedio. Es igual a tener un presidente menos de cada año. Eso indica que no es un problema de presidentes, sino de nuestra administración, de cómo hoy en día no hemos logrado darnos estabilidad. Y no va a ser resuelto eso si cada año descabezamos a un presidente. Hemos descabezado a Kuczynski, a Vizcarra, Merino, al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y seguimos creyendo que descabezando vamos a lograr algo nuevo”, indicó.

De Soto arguyó que la crisis por la que atraviesa el país tampoco es un problema constitucional, sino es el desconocimiento de todo lo que nos puede dar la Constitución de 1993.

“Una de las tantas cosas que estamos trabajando (en Avanza País) es formar coaliciones bastante amplias. Pero el problema no viene de la diversidad de partidos políticos, sino de un sistema que está fallido desde hace algún tiempo. En cuatro años hemos tenido cinco presidentes, y eso que las elecciones han sido en muchos casos entre dos partidos”, señaló.

Afirmó que cuando se trató de formar grandes coaliciones como el Frente Democrático (Fredemo), el Movimiento Libertad, no se tuvo éxito. “En otras palabras, por el problema fundamental del Perú: que no encontraba, a través de su capacidad electoral, el poder reflejar las necesidades de su pueblo”, sustentó.