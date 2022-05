Eduardo Zegarra: “Todos los agricultores deben recibir fertilizantes porque enfrentan la misma crisis”

El reciente nombramiento de Javier Arce Alvarado como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario no es el adecuado porque carece de experiencia en el campo y no cuenta con el perfil que se necesita para liderar la lucha contra la crisis agraria y alimentaria, señala en la siguiente entrevista el economista Eduardo Zegarra.

Justo después del anuncio del advenimiento de una crisis alimentaria en el Perú, el Gobierno reemplazó en el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) a Óscar Zea por Javier Arce. ¿Cree que Arce estará a la altura de lo que se espera del Midagri?

El nuevo ministro (Javier Arce) parece no tener mayor experiencia en el sector agrario. No hay mayor referencia ni experiencia previa. Entonces, prácticamente, (Arce) va a ir a aprender en un tema tan delicado. No ha sido el nombramiento más adecuado.

¿Cómo calificaría la gestión del extitular del Midagri Óscar Zea?

Fue nefasta para el Ministerio de Desarrollo Agrario. Tiene nombramientos irregulares, decisiones erráticas, en fin. En estos casi cuatro meses que estuvo (Óscar Zea en el cargo) le hizo mucho daño al ministerio.

El Gobierno anunció que comprará fertilizantes mediante la modalidad directa de Estado a empresa, y no de Gobierno a Gobierno. ¿No sería más recomendable una licitación para asegurar la transparencia?

Han debido tener mayor apertura y permitir la compra de Gobierno a Gobierno, una modalidad que podría resultar mucho más rápida y donde el Estado tiene una gran ventaja. Sin embargo, lo que han hecho es negociar compras en los circuitos comerciales donde el Estado tiene poca experiencia y probablemente tendrá muchas dificultades para conseguir fertilizantes.

Y en relación a los proveedores de otros países, ¿cómo debe funcionar?

Aparte de lo mencionado, debe cumplir una serie de normas por compras públicas, así se haga con empresas extranjeras. Esas normas deben cumplirse.

¿Dónde se origina el problema?

Creo que ahí ha fallado ese decreto de urgencia (013-2022, que dicta medidas extraordinarias parea facilitar y garantizar el abastecimiento de fertilizante nitrogenado urea en el marco del próximo inicio de la campaña agrícola 2022-2023, como consecuencia de la escasez mundial de dicho insumo). Porque se ha debido optar por algo más amplio que involucre todo tipo de compras, incluyendo las de Gobierno a Gobierno.

Organizaciones de agricultores le piden al Gobierno que especifique el cronograma de distribución del fertilizante, las cantidades y la modalidad. ¿Por qué no está claro esto?

Es la primera vez que se daría esto. El decreto de urgencia dice cosas muy generales y con criterios bastante antitécnicos, como haber puesto un límite de solo entregar fertilizantes para tierras de agriculturas que tengan hasta 5 hectáreas. Esto resulta una restricción absurda porque se necesita apoyar a todos los agricultores. Sea cual sea su tamaño (de hectáreas de tierras de cultivo), en la medida que todos están enfrentando al mismo tiempo el problema, todos deben recibir fertilizantes. Este no es un problema solo de los pequeños agricultores.

¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que se debe de modificar para que sean atendidos todos?

En todo caso, hay que poner un tope a la ayuda, pero excluir a una parte es un tremendo error y habrá consecuencias.

Tampoco se indica cómo será exactamente la repartición del fertilizante. Hay confusión e incertidumbre entre los agricultores. ¿Qué es lo que ha observado en los recientes días?

Efectivamente, lo que no está claro es cómo se van a distribuir el fertilizante. Dicen que es por cultivos, que se van a incorporar a los gremios y a las organizaciones representativas. Todo eso debería estar establecido con mucha más precisión, con mayor razón si se trata de evitar una crisis alimentaria.

Zegarra considera una "restricción absurda" el límite del decreto de urgencia para entregar fertilizantes a tierras de hasta 5 hectáreas. Foto: Clinton Medina/La República

Así como existió una Mesa contra la Pobreza, ¿debería constituirse una mesa contra la crisis alimentaria en la que participen todos los sectores involucrados?

Lo que debería hacer el Gobierno es organizar una especie de comisión de crisis alimentaria, donde estén varios ministros, porque este es un tema que desborda el sector agricultura. Debería estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, incluso Produce. Una comisión de crisis alimentaria podría tener algo de mayor funcionalidad para enfrentar la grave crisis agraria y alimentaria.

¿Cómo impactaría en el Perú la crisis agraria y alimentaria en comparación con otras regiones?

En general, América Latina es una de las regiones que está golpeada porque somos importadores de alimentos e insumos agrícolas.

¿Y en este contexto cuál es la situación del Perú?

Dentro de América Latina, el Perú es uno de los países más dependientes de esas importaciones. Esto llama a la reflexión para tener políticas de soberanía alimentaria.

¿En qué consisten?