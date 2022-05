Aníbal Torres: “Ministro de agricultura tiene suficientes méritos para desempeñarse en el cargo”

El jefe de la PCM, Aníbal Torres, defendió al nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce Alvarado, quien no cuenta con estudios universitarios.

“ El ministro de Agricultura tiene suficientes méritos para desempeñarse en el cargo. Él ya ha estado contribuyendo en algunas decisiones y obteniendo algunos apoyos extranjeros para ayudar a la agricultura ”, dijo a los medios durante su salida del Palacio de Gobierno.

El nuevo titular de la cartera del Midagri registra la educación básica completa. Según su hoja de vida, finalizó la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Superior Tecnológico no estatal Santiago de Surco, entidad que no está registrada en la página del Ministerio de Educación. Además, no cuenta con estudios superiores.

El 22 de mayo, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a Arce Alvarado en reemplazo de Óscar Zea. Es este ministro quien enfrentará la crisis de seguridad alimentaria por la que pasará el país debido a la escasez de fertilizantes.

Aníbal Torres sobre Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros también se refirió al informe que envió la Contraloría de la República, donde se informó de que la vicepresidenta Dina Boluarte habría infringido el artículo 126 de la Constitución.

Al respecto respecto, Torres Vásquez solo comentó que el Congreso se encargará de las investigaciones.

“Es materia de investigación. Se está investigando en el Congreso de la República y allí se adoptará una decisión si es verdad que ha estado desempeñando su dos cargos ”, indicó.

El documento sostiene que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría participado como presidenta del Club Departamental Apurímac mientras ejercía labores como funcionaria pública.