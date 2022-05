Las Bambas: Gobierno pide diálogo, pero no genera confianza

Toman su previsión. Las seis comunidades campesinas de la región de Apurímac, que mantienen su medida de fuerza contra la minera MMG Las Bambas desde hace más de un mes, condicionan al Gobierno para iniciar un proceso de diálogo. Exigen que, mientras se desarrollan las negociaciones, no se reinicie con la actividad minera, pues temen que los acuerdos sean incumplidos como en anteriores oportunidades.

En comunicación con La República, el presidente de la comunidad de Chuicuni, David Huillca, expresó que es el consenso al que arribaron el último domingo en horas de la tarde las seis comunidades que acatan la medida; esto luego de analizar el documento que remitió el último sábado la Presidencia del Consejo de Ministros con la firma del premier Aníbal Torres. “Hemos tocado en la reunión el documento (de la PCM), donde las seis comunidades no aceptamos (algunas exigencias). Mientras dure el proceso de diálogo, no se puede todavía reiniciar con la actividad minera de Las Bambas. En los 15 días que propone el Gobierno de que se realicen las tratativas con las seis comunidades para atender nuestras demandas”, manifestó en comunicación telefónica.

En la misiva que cursó la PCM a las comunidades de Fuerabamba, Chuicuni, Choaquere, Chila, Huancuire y Pumamarca el ultimo 20 de mayo, el Gobierno propone levantar el estado de emergencia, aunque a la vez exige el compromiso de las comunidades de restablecer la paz social y las acciones productivas; esto en clara mención al reinicio de Las Bambas, pero además propone la instalación de una mesa de diálogo y en un plazo de 15 días llegar a soluciones.

El dirigente comunal señaló que el argumento para no permitir que se reinicie la actividad minera, y que en el tiempo propuesto se instale la mesa de diálogo y se atiendan sus demandas, es porque no confían más en las firmas de actas o acuerdos. Dijo que temen que una vez más puedan ser incumplidos los acuerdos como ya habría ocurrido en reiteradas oportunidades.

Por otro lado, el dirigente señaló que Chuicuni, a pesar de estar dentro del área de influencia directa de la actividad minera, en los diez años que Las Bambas extrae los recursos minerales, no ha sido atendido con varios compromisos que había asumido dicha empresa. Dijo que recién desde hace un año han empezado a trabajar.

Al igual que Huillca, Egdar Lima, presidente de la comunidad de Chila, refirió que no tienen confianza en las actas que se firman, por lo que acordaron que, mientras no se solucionen sus demandas, Las Bambas siga suspendida en sus actividades.

Lima manifestó incluso que el acuerdo de las comunidades se ha remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros y están a la espera de que les respondan para empezar el proceso de diálogo; en tanto, los otros presidentes comunales, como Edison Vargas de Fuerabamba, no respondieron a nuestro llamado.

Viaje a Lima

Asimismo, a este medio se informó que los seis presidentes comunales estarían viajando hoy a Lima para reunirse con una comisión de la PCM, y de esa forma se buscaría allanar el camino para supera las crisis, además de poner en claro sus condiciones, pues la comunidad de Huancuire no estaría dispuesta a abandonar los terrenos donde están apostados, en la zona de Challcobamba, propiedad de Las Bambas. Los comuneros ocupan este espacio desde el pasado 14 de abril.

Incluso se supo que en las reuniones previas las comunidades habrían tenido cierta discrepancia, sobre todo Huancuire, pues aceptar la propuesta sería una gran pérdida para ellos y ante esa situación sus dirigentes no estaban de acuerdo en aceptar la propuesta de la PCM, aunque al final habrían decidido continuar unidos en la medida de fuerza.

Dirigentes comunales llegarían hoy a Lima para cita con la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: difusión

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, declaró ayer a un medio nacional que hoy lunes los dirigentes comunales arribarían a la capital, como respuesta a la propuesta que se les envió desde la PCM; sin embargo, los dirigentes de las comunidades involucradas en el conflicto no aseguraron al respecto.

Al cierre de esta edición, este medio conoció de un oficio remitido a las seis comunidades por parte del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, a quien el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, habría pedido ser el interlocutor. En el documento, Palacios les señala que si viajan a Lima hoy lunes, la reunión será presidida por el presidente Pedro Castillo.

