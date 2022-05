Alcaldesa de Iquitos habría pagado 160 mil soles al JNE para permanecer en el cargo

Punchana, el segundo distrito más grande de Iquitos, tiene en su haber a una alcaldesa prófuga y una investigación que involucraría al Jurado Nacional de Elecciones. Según el dominical Punto Final, un funcionario público del municipio de Punchana habría presentado pruebas de que la alcaldesa Jane Donayre Chávez habría realizado el pago de un soborno al JNE para evitar su vacancia.

La historia comienza en marzo de 2021 cuando la alcaldesa Jane Donayre fue acusada de contratar a la empresa del novio de su hija, motivo por el cual hubo en su contra un pedido de vacancia que llegó hasta las instancias del Jurado Nacional de Elecciones. Es en ese momento en que entraría a tallar la participación de un funcionario público del municipio y el hermano de la burgomaestre.

Ya en agosto de 2021, sería el funcionario público quien junto al hermano de la alcaldesa, Elvis Donayre Chávez, realizó el retiro de un total de 160,800 soles de las arcas municipales para hacer el presunto pago de un soborno al Jurado Nacional de Elecciones. Donayre no le habría especificado a qué funcionario iba dirigida la coima, pero aseguró que su abogado en la apelación de la vacancia, Julio Castiglioni, sería intermediario con los miembros del JNE.

Este hecho vio la luz a raíz de que un grupo de trabajadores del municipio se quejó de que no habrían recibido el pago de sus honorarios. A partir de entonces, los regidores inician una investigación en la que descubrieron que el dinero para el pago de trabajadores habría tenido otro destino final.

Julio Castiglioni y alcaldesa niegan acusación

Se recuerda que el abogado Julio Castiglioni fue el mismo que intentó demostrar junto a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, que hubo un supuesto fraude electoral en las elecciones generales de 2021.

Acerca del caso de la alcaldesa Jane Donayre, el abogado Castiglioni afirma haber recibido en su despacho al hermano de la burgomaestre pues fue contratado como su defensa para la vacancia; sin embargo, niega haber recibido alguna coima destinada al JNE y asegura que a la hora que el colaborador eficaz indica, él se encontraba realizando diligencias fuera de su oficina.

Debido a este caso, pesa sobre la alcaldesa y su hermano una orden de prisión preventiva. Sin embargo, esta se encuentra actualmente prófuga. El equipo de Latina se comunicó con ella, quien solo pudo negar las acusaciones: “Rechazo rotundamente, señores. Rechazo totalmente, absolutamente”. Además, señaló que tomó conocimiento del hecho cuando recibió la denuncia en la Municipalidad, por lo que envió un memorándum al gerente municipal para que se realicen las acciones correctivas.

JNE falla a favor de alcaldesa

Por su parte, el abogado Castiglioni defendió a los magistrados del JNE: “No tienen derecho a tomar los nombres de los magistrados del JNE. Yo no me atrevería jamás a decir que el Dr. Jorge Salas Arenas ha recibido un dinero porque no me consta y dudo que él pueda hacer eso”.