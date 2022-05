Eliana Revollar: “Magistrados del TC se ganarán su legitimidad con la calidad de las decisiones que tomen”

Eliana Revollar llegó a la Defensoría del Pueblo en 1997, apenas un año después de que el Congreso nombrara a su primer representante. Empezó a trabajar en Ayacucho, donde participó en la supervisión de las cuestionadas elecciones generales del 2000, y durante varios años lideró la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.

Usted es casi fundadora en la Defensoría. Ha visto lo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, el fraude electoral de esos años y la corrupción. Casi parece como si hubiéramos retrocedido en el tiempo...

Estoy en la Defensoría desde 1997, en que se fundó la oficina de Ayacucho. El primer tema de supervisión electoral se dio en Vinchos, donde las elecciones se declararon nulas por una serie de irregularidades. El año 2000, la Defensoría tuvo un pronunciamiento importante respecto a cómo se dieron las elecciones, y hoy han ido sucediendo una serie de eventos que nos hacen prever que hay la necesidad de tomar las responsabilidades institucionales para asumir un liderazgo que nos permita salir de la crisis en la que está sumido el país... Por ello es necesaria una solución inmediata, una salida viable porque la población no puede seguir esperando. Se ha defraudado la confianza ciudadana, la gente ya no cree en nadie y piensa que todo lo público es malo.

Un alto porcentaje pide que se vayan todos. ¿Es la mejor salida?

Se ha desacreditado tanto la confianza que hay un alto rechazo a todo lo que es público y político. Las reacciones de “que se vayan todos” y “ya no queremos nada” pueden decantar por una crisis peor o tener un derrotero que no esté encauzado en el sistema democrático, en el que las instituciones tienen que resolver la crisis y para ello deben deponer sus intereses particulares y de grupo, pues están en el poder por todos los peruanos. No podemos decir simplemente que se vayan todos y que haya elecciones adelantadas. ¿En qué condiciones?, ¿con el marco electoral que tenemos? Hay medidas por tomar. No hay elecciones primarias reconocidas ni bicameralidad. Hay que pensar en una solución con un derrotero completo, no solo pedir una medida. Tiene que haber una solución con todos los poderes del Estado y los organismos autónomos, y ahí relevamos el rol de contrapoder de la Defensoría, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría. En un sistema democrático se puede salir institucionalmente de una crisis, pero eso pasa porque todos tengan ese predicamento y decisión.

PUEDES VER: Defensoría pide que Ministerio Público y del Interior intervengan contra minería ilegal del Cenepa

¿Qué papel jugará la Defensoría en los próximos comicios, convocados en medio de una contrarreforma electoral?

En todos los procesos tenemos una línea de supervisión. Hemos pedido un presupuesto adicional de un millón y medio de soles, que vamos a reiterar al Ministerio de Economía, porque de ello depende el nivel de despliegue. Pensamos desplazarnos el día de las elecciones, pero previamente hacemos un trabajo de promoción del derecho a la neutralidad que deben guardar los funcionarios públicos... La Defensoría debe hacer un informe al Congreso después de cada proceso respecto a la participación política de las mujeres. En este proceso, por ejemplo, vemos que, por la poca participación de los partidos nacionales, es menor la posibilidad de que mujeres lleguen a los cargos de gobernadora regional o alcaldesa. Consideramos que la paridad horizontal debería ser obligatoria en listas cerradas a nivel provincial. Pero también hay acoso político. La participación de la mujer se ve mermada por la forma como las tratan en sus propios partidos.

¿No se respeta la ley contra el acoso político?

La ley se aprobó en abril del año pasado, pero el Jurado Nacional de Elecciones señala que no tiene competencia para la reglamentación, que está pendiente.

¿Las expresiones de la congresista Patricia Chirinos en la interpelación a la ministra de Trabajo fueron acoso político?

Son frases ofensivas, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la ley del acoso político, sí podría calzar, porque con ello pretende menoscabar el ejercicio de una ministra. Más allá del hecho, que ya está en investigación en la Comisión de Ética, lo importante es que eleve el nivel de la discusión del Parlamento, pues tiene que ser respetuosa, pero la calificación al físico, origen, el acento, y si es mujer, tiene una connotación distinta.

PUEDES VER: Defensora del Pueblo cuestiona a Pedro Castillo y al Congreso por la crisis

Hay graves cuestionamientos a nombramientos de funcionarios sin idoneidad tanto en el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Qué opina al respecto?

La Defensoría ha sido muy fuerte en la anterior gestión contra la falta de meritocracia en funcionarios al más alto nivel... La Defensoría se ha pronunciado porque esas designaciones van a impactar en la calidad de las políticas públicas. Pasó en Salud, ya que cuando llegó el doctor Condori hubo un retroceso en la vacunación, que continúa, pues, al 10 de mayo, 8 millones de personas mayores de 18 años no tienen las tres dosis. Hemos quedado en conversar con el jefe de la ONPE sobre lo que pasará el día de las elecciones.

Acaban de asumir nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por un Congreso con poca transparencia. ¿Los supervisarán?

Es cierto que ha habido cuestionamientos en el Congreso, pero creo que hay que separarlo de la figura de las personas elegidas, y su legitimidad se ganará con la calidad de las decisiones que tomen en el Tribunal Constitucional. Veremos si sus sentencias realmente están enmarcadas en el marco constitucional de la convencionalidad. Nosotros no supervisamos al Tribunal, pero nuestras funciones se han visto fortalecidas por él cuando ha dicho que la Defensoría es un contrapeso al poder con los entes autónomos.