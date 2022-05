Elecciones 2022: resultados predecibles al término de elecciones internas

El domingo 22 de mayo se completó la segunda jornada de los comicios internos de las organizaciones políticas que participan en el actual proceso electoral. En esta ocasión, el 59.6% de agrupaciones, conformado por 10 partidos políticos y 77 movimientos regionales, eligieron, mediante sus delegados, a los candidatos que los representarán en las elecciones regionales y municipales (ERM) del 2 de octubre de este año.

Esta modalidad indirecta fue escogida por la mayoría de las organizaciones y consistió en que los militantes designaron el 15 de mayo a sus delegados para que ellos elijan, a su vez, a los postulantes a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

Sin embargo, en la mencionada primera jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó un ausentismo del 87.64%. En ese contexto, los delegados que ayer protagonizaron el segundo día de sufragio fueron elegidos por una minoría que, en la mayoría de los partidos, no superaba el 10% de participantes.

Hasta el cierre de esta nota, la entidad electoral aún no publicaba los primeros resultados de esta segunda votación ni el nivel de ausentismo, aunque los aspirantes a los cargos al estar en gran parte en listas únicas, no variarán notablemente.

Con estos se formaliza el cierre de esta etapa, aunque aún existe incertidumbre de este escenario debido a que aún se desconoce el destino de la autógrafa del Congreso aprobada el 28 de abril. Esta establece un nuevo plazo para inscribir candidaturas y para que se instalen elecciones internas complementarias, que podrían realizarse hasta el 4 de junio.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta hoy 23 de mayo para o bien promulgar la norma o presentar observaciones a esta y retornarla al Parlamento. Si ocurre este segundo escenario, las posturas parlamentarias opuestas podrían optar por promulgarla por insistencia.

Esta propuesta ha sido rechazada por los organismos electorales calificándola de inviable por afectar principios electorales y más en fechas tan próximas al sufragio.

Mitin. Gonzales organizó conciertos para iniciar campaña. Foto: difusión

Elección de minoría

Según la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la jornada de ayer se desarrolló con normalidad y sin incidencias. Estos comicios, los primeros en realizarse con participación obligatoria del Sistema Electoral, tenían a 1.705 electores hábiles, que son los delegados elegidos de las agrupaciones políticas. Para el sufragio de ellos se planificó la instalación de 167 mesas de sufragio en 26 locales de votación a nivel nacional.

Se instalaron el 100% de las mesas antes del mediodía, hora máxima para que se concrete este paso. Su gran mayoría se alcanzó en las primeras horas.

Por este hecho, el jefe de esta institución, Piero Corvetto, felicitó a las organizaciones políticas. “Estos 1.705 afiliados y afiliadas tienen la gran oportunidad de elegir a sus mejores cuadros, referente para que puedan competir y ser electos de considerarlo así la ciudadanía el 2 de octubre”, mencionó.

En algunas mesas se registraron un solo delegado por organización política. Esto sucedió, por ejemplo, en Cusco con Fuerza Popular y Renovación Popular. Al haber tan pocos electores se completó el padrón, se procedió a cerrar la mesa y pasar al escrutinio antes de la hora máxima. Este escenario está contemplado por la ley y se repitió en varias regiones.

Sin embargo, también se reportaron casos en los que los delegados habían anunciado que no irían a sufragar y no podían ser reemplazados porque sus organizaciones no designaron a sus accesitarios. En estas situaciones, se decidió esperarlos hasta las 5.00 p. m., hora planificada para culminar el sufragio.

Finalizada esta etapa, la ONPE publicará los resultados hasta el 7 de junio y las organizaciones podrán inscribir sus listas ante el JNE el 14 de ese mes.

Arequipa. Marco Tulio Falconí ahora apunta a la gobernación. Foto: difusión

Inician campañas

Desde tempranas horas de ayer, diferentes partidos y movimientos regionales realizaban pasacalles con sus candidatos y delegados hasta llegar al local de votación. La mayoría iban con bandas musicales y artículos propagandísticos como polos, pancartas y banderines. Esto se dio en Puno, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Áncash y otros. No obstante, este accionar se registró en mayor medida el pasado domingo 15.

En los exteriores del único local de votación de Lima metropolitana, la IE Emblemática Alfonso Ugarte, se apersonaron adeptos de las agrupaciones. Solo algunos llevaban artículos propagandísticos como Juntos por el Perú, y otros llevaron también bandas musicales. Mientras que, en el Callao, en la sede de la IE 5080 Sor Ana de los Ángeles, no se reportó mayor movimiento.

Una muestra de que los resultados son predecibles es que los candidatos ya comenzaron sus campañas electorales desde antes que se publique los resultados oficiales de las internas.

Cusco. Cuéllar incursiona en política y apunta a gobernador. Foto: difusión

Un caso es el de Daniel Urresti, postulante de Podemos para la alcaldía de Lima metropolitana. El también excongresista llega a diferentes calles de Lima junto a su equipo de campaña. Estas actividades también las inició Rafael López Aliaga y Álvaro Paz de la Barra, aspirantes al mismo cargo por Renovación Popular y Fe en el Perú, respectivamente. Esta última está en proceso de inscripción.

Nuevo intento. Urresti busca otra vez ser alcalde de Lima. Foto: Carlos Contreras/La República

Álex Gonzales, quien ahora postula también al mismo sillón municipal por Demócrata Verde, organización que espera recibir su inscripción, anunció el inicio de campaña el pasado viernes con un mitin en San Juan de Lurigancho, distrito por el que fue electo burgomaestre en el 2019. Asimismo, el exministro Juan Carrasco, aspirante a gobernador regional de Lambayeque por Juntos por el Perú, también visita calles de su zona.

Lambayeque. Carrasco postula para gobernador regional. Foto: Carlos Contreras/La República

Necesidad de cambios

El letrado Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, resaltó el “contexto poco democrático” en el que se han desarrollado estos comicios internos “con altos niveles de discrecionalidad por parte de las dirigencias partidarias”. Asimismo, manifiesta que la modalidad directa consiste en que “un grupo muy pequeño” que son las dirigencias partidarias decide a los candidatos que postularán. “Por eso la oferta electoral es muy pobre porque no pasa por un proceso de discusión plural entre las diferentes personas”, agrega.

Subraya que se debe pensar en cambiar el sistema electoral de forma más radical y no solo con las ideas planteadas en la reforma política. “Mientras no logremos establecer reglas para forzar un nivel de pluralismo y transparencia al interior de los partidos, la política a nivel del sistema de representación va a ser igual”, señala. Comenta que el escenario también se da por el nivel de autoritarismo actual de parte del Congreso.

Por su parte, el abogado José Tello, también especialista en derecho electoral, coincidió en que la modalidad de delegados no es democrática y que incluso ellos no han acudido a votar porque no se sienten motivados al no haber competitividad. “Este mecanismo es incorporado para poder cerrar con pocas personas quiénes van a ser los candidatos finalmente”, dijo.

Salto. Molina busca pasar del sillón de Miraflores al de Lima. Foto: Carlos Contreras/La República

Resalta que apoya la reforma política, pero que debe mejorarse. “Realmente se tiene que hacer un trabajo más de campo y menos de gabinete”, indica. Agrega que uno de los cambios es que las elecciones primarias que se tendrán en los comicios generales del 2026, deben aplicarse también para designar a los consejeros regionales y regidores. Por otro lado, resalta que se debe incluir en la educación básica una formación orientada a la ciudadanía.

Estos días serán cruciales para que en los poderes del Estado se defina el escenario legal para las ERM del 2 de octubre, cuyo cronograma avanza superando hitos importantes.

Lista única. Yuri Castro candidatea para Lima por Perú Libre. Foto: difusión

Reacciones

Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral

“Tenemos un sistema capturado que pasa por personas con dinero para formar partidos y definen la oferta electoral que es bastante pobre, y se genera un círculo de representación desconectado”.

José Tello, experto en derecho electoral

“La reforma política debe mejorarse con experiencia de campo. Hay que educar en ciudadanía. Ninguna ley hará que el peruano tenga buenas autoridades, solo que tome conciencia de a quién da su voto”

Las cifras

2.435 candidaturas para delegados

1.705 delegados a nivel nacional

167 mesas de sufragio

26 locales de votación