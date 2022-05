Autógrafa para ampliar inscripción de precandidatos es inejecutable, según expertos

Este 23 de mayo, el jefe de Estado, Pedro Castillo, tiene en sus manos promulgar u observar la autógrafa de ley que busca ampliar “de forma excepcional y por única vez” el plazo para la inscripción de precandidatos de las elecciones municipales y regionales 2022.

La iniciativa de Acción Popular —partido que no logró inscribir a sus precandidatos— fue aprobada por el Congreso de la República con 83 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones el pasado 28 de abril.

Sin embargo, esta no ha sido promulgada antes de las elecciones internas. Ante este escenario, los organismos electorales tendrían que llevar a cabo las elecciones internas complementarias tal como se señala en el informe.

Los especialistas en derecho electoral explican cómo afectaría la promulgación de la autógrafa respecto a los comicios del 15 y 22 de mayo.

El abogado Jorge Jáuregui señaló que las elecciones internas complementarias son “inejecutables”.

“Desde el punto de vista de los órganos electorales, me parece que no es ejecutable esa ley. Es inaplicable porque permitiría que haya una suerte de una segunda fase de elecciones internas con inscripción de precandidaturas. No hay plazo para realizar una etapa adicional. Se han planificado las elecciones preservando tiempo para que sí haya un resultado que se pueda impugnar”, señaló para este medio.

“Me parece que desde la administración electoral no es posible cumplir esa norma porque implicaría desordenar el proceso electoral. Las etapas son preclusivas —significa que culminada una fase e iniciada una nueva etapa electoral ya no es posible regresar— en materia electoral, lo que aplica al ámbito de las elecciones internas”, sostuvo.

Ana Neyra, especialista en derecho electoral, señaló que sería “problemático” compatibilizar los resultados obtenidos en las elecciones internas y los nuevos comicios complementarios.

“Todo lo que se ha hecho caería en desuso. Es bien complicado si lo aprueba el presidente e incluso sería peor que lo promulgue el Congreso por insistencia porque habría una mayor demora, ya que la definición de las candidaturas en el marco de internas ya están presentados. Los organismos electorales también han dicho que se complicarían muchísimo los plazos”, manifestó para La República.

Asimismo, detalló que se dificultaría el proceso de elecciones regionales y municipales 2022 debido a que todo está “pauteado”.

“Se está complicando toda la secuencia de etapa del proceso electoral. Toda esta decisión final es importante para la ONPE para que pueda imprimir las cédulas de votación y trasladarlas al país. Si se promulga, va a generar que los organismos electorales estén en tensión cuando se puede nombrar una norma que otorgue un plazo que realmente no se justifica”, dijo.

Por su parte, José Tello explicó que las elecciones internas complementarias serían “imposibles de llevarse a cabo” por los plazos legales que se han programado. Esto último debido a que se desarrollarían hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) conforme al cronograma.

“El plazo legal límite es 110 días antes de la elección, es decir, el 14 de julio. Si afectamos los 10 días, sería el 4 de junio. En cuánto tiempo puedes armar una complementaria considerando el movimiento logístico que tendría que tener la ONPE para realizar. No es viable porque es muy corto tiempo”, detalló.