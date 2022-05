Pedido de censura a Betssy Chávez por evaluarse en el Congreso

El Consejo Directivo del Congreso, que integran la mesa directiva y representantes de las bancadas, debe evaluar hoy cuándo someter al Pleno el pedido de censura contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez. Esta iniciativa para destituirla, impulsada por Fuerza Popular, está en la agenda de esta instancia parlamentaria, citada para sesionar desde las 11 de esta mañana.

El pedido para censurar a Chávez tiene como autor principal al congresista Hernando Guerra García, portavoz de los fujimoristas. Lo suscriben 33 parlamentarios de cuatro bancadas, Fuerza Popular (22 legisladores lo firman), Avanza País (cinco), Renovación Popular (tres) y Alianza para el Progreso (dos), además de uno no agrupado, Carlos Anderson. Fue presentado el último jueves 19.

Sumas

Los promotores de la destitución a Chávez buscan mayor respaldo. Si apoyaran esta censura todos los integrantes de las cuatro bancadas mencionadas, solo lograrían 57 votos a favor. Necesitan 66 para retirar a la ministra de Trabajo del puesto.

PUEDES VER: Congresista Nieves Limachi niega que impulse proyecto de ley para cambiar bandera del Perú

Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular son las agrupaciones con mayor apoyo a esta iniciativa en el Congreso.

En Alianza para el Progreso (APP), desde el partido se busca reforzar la corriente a favor de la salida de Chávez del gabinete.

“Desde el comité político nacional, creemos en la censura de la ministra de Trabajo por los desatinos, errores continuos en el sector… Tenemos ya una posición política dentro la comisión que la vamos a ratificar en los próximos días. En esa comisión participan también representantes de la bancada y esperemos que ellos recojan el sentir de ese comité político y del partido político nacional por la censura”, dijo Luis Valdez, secretario general de APP, el último jueves 19 en Canal N.

En Acción Popular varios coinciden en una censura a Chávez, según algunas fuentes de esta agrupación. Si se suma suficiente respaldo de esta bancada, podría darse la destitución de la titular de Trabajo.

Críticas

En la moción, consideran que Chávez no absolvió los cuestionamientos que le hicieron en su interpelación y la critican por la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa y por una intención de adscribir Servir al Ministerio de Trabajo.

Chávez alega que la quieren censurar por la defensa de los trabajadores, impulsar un anteproyecto del código laboral y querer limitar la tercerización.

“Yo veo algo: me han hecho 17 preguntas, pero en el punto 6 de la censura me quieren censurar por algo que nunca me preguntaron. Busco coherencia, hay que ser coherentes”, dijo en Canal N en referencia a la “limitación de la terciarización, el código laboral y la adscripción de Servir” a su ministerio.

“Me han indicado algunos congresistas de algunas bancadas, unos voceros, de que ellos no van a apoyar (la censura) y que ese es un tema más de Fuerza Popular. La verdad que no sé, yo espero el tema con mucha tranquilidad”, añadió Chávez.

Adujo que considera hoy un día fundamental por recibir recomendaciones sobre el anteproyecto de código laboral “y finalmente ver cómo avanzamos con el tema de terciarización”.

Luego, anunció que en agosto “estamos dando una inyección de 320 millones de soles para subvención en el caso de jóvenes de 18 a 29 años, en su salario hasta un porcentaje de 50% para que no sean despedidos, (un apoyo) orientado para pequeñas y microempresas”.

Ante la salida de Carlos Palacios del Ministerio de Energía y Minas, sobre quien ya se había presentado otra moción de censura, la oposición tiene ahora en Chávez un objetivo pendiente. En los próximos días, intensificarán las conversaciones.

Palacios se va con más controversia

El saliente ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, deja el cargo con más cuestionamientos. El director de Minas, Melvin Flores, habría dado certificados falsos para su nombramiento, según el programa ‘Cuarto poder’. La nueva ministra Alessandra Herrera, abogada con estudios en Derecho de la Minería, tuvo el cargo en el breve gabinete de Héctor Valer.