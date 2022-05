Bancadas consideran insuficientes cambios ministeriales y piden salida de Aníbal Torres

El nombramiento de cuatro nuevos ministros de Estado no parece satisfacer a la mayoría de bancadas en el Congreso de la República, por lo que continúa en pie el pedido para que quien dé un paso al costado sea el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Este lunes 23, La República conversó con representantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú; en todas coincidieron en la necesidad de cambiar de primer ministro, pero en ninguno de estos grupos parece estar presente la idea de plantear una moción de censura en su contra.

El último domingo 22, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento al cargo a Alessandra Herrera (Ministerio de Energía y Minas), Dimitri Senmache (Ministerio del Interior), Javier Arce (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y Juan Barranzuela (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), con la finalidad de oxigenar el gabinete asediado por interpelaciones y posibles censuras, pero no habría logrado su cometido.

Percepción sobre necesidad de salida de Aníbal Torres de la PCM parece ser mayoritaria en el Parlamento. Foto: PCM

Piden salida de Aníbal Torres

En dialogo con este medio, Luis Aragón de Acción Popular consideró que el cambio que todos esperaban era el de Aníbal Torres: “Yo creo que debió ser cambiado el primer ministro. Primero, ese debió ser el principal cambio y también el cambio de la ministra de Trabajo (Betssy Chávez). Estamos de acuerdo con el cambio en Agricultura, y Energía y Minas, pero es insuficiente”.

En cuanto a Somos Perú, Kira Alcarraz declaró que los cambios le parecieron insuficientes y que es un error mantener a Aníbal Torres en el cargo al tratarse de una persona poco conciliadora: “Para mí los cambios son insuficientes, es el premier el que debe salir. Cuando me dijeron que él iba a ir a la reunión de Las Bambas me pareció que (esa decisión) no tenía ni pies ni cabeza. Él no sabe conciliar, él impone y así no se puede tratar al pueblo. Yo no sé qué criterio se usó para mandarlo a un tema tan importante. Cuánto dinero se está perdiendo y quedó en nada. Deben buscar a una persona idónea para liderar a los ministros”.

Por su parte, Lady Camones de Alianza Para el Progreso (APP) se mostró preocupada por la permanencia de Aníbal Torres, al advertir que no tiene la idoneidad para liderar al gabinete: “El escenario ideal hubiese sido el cambio del premier. Las razones ya las conocemos todos de sobra y es porque no es la persona idónea para dirigir el gabinete. Lo que más preocupa es lo que ocurrió con el nuevo ministro de Agricultura, nuevamente nombrando a personas que no están calificadas. Ahí el presidente se equivoca”.

Lady Camones comenta - a La República - que mantiene su postura a favor de la censura de Aníbal Torres. Foto: Parlamento

¿Promoverán una moción de censura contra Aníbal Torres?

A pesar de que existe una opinión mayoritaria en las bancadas parlamentarias sobre la necesidad de un cambio en la jefatura de la PCM, Acción Popular, Somos Perú y APP coinciden en que apoyarían una moción de censura —tras sentirse insatisfechas con sus respuestas durante su interpelación— contra Aníbal Torres, pero no han conversado dentro de sus bancadas sobre la posibilidad de promover una moción de vacancia.

Al respecto, Luis Aragón recordó que Acción Popular le dio la oportunidad de trabajar a Torres Vásquez, pero que este no superó las expectativas, y estaría de acuerdo con su censura: “No ha sido evaluado (presentar la moción de vacancia) dentro de la bancada porque hemos estado en semana de representación. En reunión de bancada evaluaremos. No hay mucha confianza en el Sr. Aníbal Torres. Ha tenido tiempo de trabajar, Acción Popular le ha dado la confianza y no hemos visto resultados”, dijo.

Desde Acción Popular mantienen una posición crítica sobre permanencia de Torres Vásquez en la PCM, afirma Luis Aragón. Foto: Twitter de Luis Aragón

Kira Alcarraz señaló —como postura personal— que sí apoyaría una censura de primer ministro: “Por supuesto, yo dije bien claro que no iba a apoyar más censuras, pero en el caso del premier si apoyaría. No podemos tener a un premier que no representa al pueblo, al final él es el que va decidir qué pasa con los ministros y si no se cambia a la cabeza, de nada sirve”.