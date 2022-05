Silvia Barrera rechaza versión de Zamir Villaverde sobre fraude: Tiene una imaginación poderosa

La empresaria y exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT) Silvia Barrera Vásquez negó que la versión ofrecida por Zamir Villaverde a la Comisión de Fiscalización sea verdadera. Ella sostiene que jamás participó en conversaciones con personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de unas supuestas coordinaciones para concretar un fraude electoral en el 2021.

“No entiendo por qué querer utilizar mi nombre para poder decir que yo sé cosas del Sr. Castillo, cosas de los que están siendo investigados, de lo que yo podría saber, yo no sé nada de actos ilegales o de actos de corrupción”, declaró a Latina.

En esta línea, Barrera negó haber participado en gestiones para que el JNE concrete un fraude electoral: “Sí hubo esas reuniones (con Pacheco y Villaverde), pero ahí no se llegó a nada, es producto de su imaginación. (…) No tengo miedo a ningún audio o a alguna filmación. (…) Yo no conozco al Sr. (Jorge Luis) Salas Arenas, pueden ir a averiguar al JNE y ver el registro de visitas, no van a encontrar ninguna visita porque jamás he visitado esa institución. Nunca se dio la reunión con Salas Arenas y Pacheco”, agregó.

PUEDES VER: Dimitri Senmache jura como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Alfonso Chávarry

Zamir Villaverde involucra a Silvia Barrera

Según la versión de Zamir Villaverde, brindada ante la Comisión de Fiscalización, el 14 de agosto de 2021, ingresó a Palacio de Gobierno en compañía de Vladimir Meza y de Silvia Barrera para reunirse con el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

En ese momento, según afirma, el exfuncionario conversó con Vladimir Meza sobre el trabajo que realizó durante los comicios presidenciales. Asimismo, dijo que el exalcalde de Áncash presentó por primera vez a Karelim López a los participantes de aquella cita.