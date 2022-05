Pedro Vaca: “Una prensa libre requiere de ejecutivos respetuosos y de parlamentos que no legislen en contra”

Tras su visita por el Perú, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villareal, manifestó su opinión sobre el ejercicio periodístico en América Latina ante los ataques que se han registrado contra periodistas de la región.

“Una prensa libre requiere de poderes ejecutivos meticulosamente cuidadosos de la libertad de expresión, muy respetuosos de esta; de parlamentos con profundas convicciones que no legislen en contra ; de poderes judiciales muy ponderados y conscientes de su importancia para no asignar sanciones o límites a expresiones que son relevantes democráticamente”, señaló en una entrevista para Ojo Público.

En el ámbito nacional, el relator evidenció dos temas importantes a reflexionar: la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación y la exclusión.

“La libertad de expresión implica, a mi juicio, hablar de lucha contra el racismo, de los derechos de las mujeres, de todas las formas de discriminación, porque el discurso, ciertamente, ha sido históricamente una forma discriminar. Si queremos sociedades donde la igualdad sea una realidad, esa variable debe estar dentro de las conversaciones de libertad de expresión”, indicó.

Pedro Vaca y su análisis sobre la prensa peruana

El relator manifestó que -durante su encuentro con autoridades- quedó sorprendido al conocer que no se han solicitado rectificaciones ni que se había acudido a instancias de revisión periodística.

“Eso es algo que llama la atención. La prensa peruana cuenta con instancias, instrumentos a través de los cuales buena parte de su reclamos se podrían tramitar de una forma que no se use el derecho penal, que no implique una estigmatización a la prensa, que no termine alentando a seguidores a ejercer expresiones que pueden ir contra periodistas”, comentó para el medio.

“Perú tiene altos niveles de organización periodística, no todos los países de la región, por ejemplo, tienen tribunales de ética, procesos autorregulatorios como los que tienen aquí”, prosiguió.

Asimismo, Vaca Villareal destacó que hay una paradoja que no solo involucra a los poderes del Estado, sino que también recae a los propios medios periodísticos.

“Hay otra pandemia que es la pandemia de la exclusión de lo distinto. Una de las grandes paradojas que yo advertí, no solo en autoridades de distintos poderes, sino también dentro del mismo periodismo y de organizacione s, es que, a la par de las declaraciones sobre profundas convicciones frente a libertad de expresión, hay muchos reparos sobre cómo los otros ejercen esa libertad de expresión”, sostuvo para el medio.

Pedro Vaca: “Ha terminado dejando una herida abierta”

El relator también opinó sobre la labor de la prensa en las últimas elecciones generales que dieron por ganador al presidente Pedro Castillo. Respecto al tema, considera que esa situación ha dejado muchos cuestionamientos.