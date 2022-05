Diego Bazán sobre censura de ministro de Energía y Minas: El presidente tiene la sartén por el mango

El congresista de Avanza País Diego Bazán se pronunció sobre la moción de censura que recientemente presentó contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. En ese sentido, defendió su iniciativa y señaló que es el presidente Pedro Castillo quien debería subsanar los errores del gabinete.

“ Indudablemente la sartén por el mango la tiene el presidente de la República. Es él quien debería analizar los pro y los contra de mantener a un ministro al mando de determinada cartera”, aseveró en entrevista a RPP.

“En ese sentido, yo no veo responsabilidad por parte del presidente de la República a pesar de las continuas denuncias que ha tenido el señor Palacios”, añadió.

PUEDES VER: JNE fiscaliza segunda jornada de elecciones internas

Bazán Calderón enfatizó que su propuesta se debe a que el Legislativo se encuentra en la obligación de tomar acciones para garantizar la gobernabilidad del país y el buen manejo de recursos del Estado.

“A pesar de que varios proyectos mineros importantes para el país se encuentran trabados, a pesar de las continuas denuncias en varios cargos directivos que no tienen la capacidad técnica. Entonces, es allí cuando el Congreso de la República tiene que aplicar el control político. Vemos que no es lo mejor, pero, en estas circunstancias, tenemos que aplicar la censura porque se tiene que garantizar desde el Congreso la gobernabilidad”, sostuvo.

Moción de censura contra titular del Minem

El pasado viernes 20, Diego Bazán presentó una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Sabino, por numerosos cuestionamientos, como designar, por ejemplo, personas “sin experiencia” en la mencionada cartera.

La iniciativa tuvo el respaldo de otros 34 parlamentarios de las bancadas de Avanza País (9), Acción Popular (3), Somos Perú (3), Alianza Para el Progreso (4), Renovación Popular (4), Fuerza Popular (8) y no agrupados (3)