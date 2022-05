Darwin Espinoza habría utilizado fuera de Lima y sin permiso un vehículo del Congreso

El parlamentario de Acción Popular Darwin Espinoza habría viajado a la localidad de Bayóvar, en Piura, con una camioneta que habría pedido prestada al Congreso. Sin embargo, de acuerdo con las normas del Parlamento, el vehículo solo debería ser utilizado en Lima —lugar para donde fue solicitado su uso— a 50 kilómetros a la redonda.

Según Cuarto Poder, en noviembre de 2021, el legislador acciopopulista solicitó al Parlamento que se le prestara una camioneta para movilizarse en la capital, pero la utilizó para viajar hasta la región Piura .

La revelación del hecho se dio cuando Espinoza tuvo que avisar al área respectiva que la camioneta se había malogrado. El congresista argumentó al dominical que no tenía conocimiento de la prohibición de sacar el vehículo de la ciudad de Lima.

Luego de recorrer más de 2.000 kilómetros, la camioneta quedó inoperativa, por lo que el Congreso tuvo que gastar S/ 17.630 para repararla . Pese a haber presentado la documentación para los descuentos respectivos y así poder asumir con su responsabilidad por el daño material, todavía no se ha registrado el pago. Darwin Espinoza, hasta la fecha, no habría asumido los gastos.

Reuniones en Piura

Al ser consultado sobre las actividades que realizó en la localidad de Bayóvar, Espinoza Vargas mostró duda al respecto. “ Me parece que fue por unos proyectos que querían que viabilicemos y también para la formalización de unos predios”, explicó al programa periodístico, y añadió que se había reunido con el alcalde de un distrito que no recuerda.

Vinculación de Darwin Espinoza con ‘Los Niños’

El congresista ha sido vinculado con el denominado grupo ‘Los Niños’, quienes —según testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López— serían un grupo de cinco parlamentarios acciopopulistas que seguirían ciegamente las órdenes del presidente de la República, Pedro Castillo. En ese sentido, anunció que defenderá su honor y enviaría cartas notariales a quienes lo señalen sin pruebas.