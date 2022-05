Gobierno autoriza viaje de ministros Óscar Graham y César Landa a Davos, Suiza

El presidente Pedro Castillo y el jefe del gabinete Aníbal Torres autorizaron la salida del país de los ministros Óscar Graham (Economía y Finanzas) y César Landa (Relaciones Exteriores) a la ciudad de Davos, Suiza, a fin de representar al Gobierno en en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Según el decreto supremo que autoriza el viaje de Óscar Graham, el referido encuentro “es la oportunidad en que diversas personalidades de la política, ámbito académico y empresarial discuten perspectivas futuras y escenarios sobre el desarrollo económico global y los retos que este enfrenta”. Los temas que el titular del MEF abarcará con sus homólogos son: “restaurar la confianza en el sistema global y sus instituciones, la preparación para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) y fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud mundial”.

En tanto, el dispositivo legal que dispone la salida de Landa Arroyo sostiene que “la participación peruana en el mencionado evento permitirá posicionar al Perú como un Estado activo en la búsqueda de soluciones a problemas globales y regionales comunes”.

La comisión peruana en el WEF estará encabezada por la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

Ambos ministros también participarán en un evento organizado por The Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), que tendrá como sede la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante la ausencia de Graham Yamahuchi, el despacho de Economía estará a cargo del ministro Alejandro Salas (Cultura), mientras que la cartera de Relaciones Exteriores será liderada por Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos).