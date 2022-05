Congresista Elvis Vergara involucrado en ‘Los Niños’ califica de delincuente a Karelim López

El congresista y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, calificó a Karelim López de delincuente por sus vínculos con el Gobierno de Pedro Castillo al beneficiarse con las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El acciopopulista, involucrado por la colaboradora eficaz de integrar el grupo ‘Los Niños’, consideró que este calificativo responde al presunto delito de coludirse con autoridades para “sacar provecho”.

“No todo lo que dice (Karelim López) probablemente sea falso. Ella ha estado viviendo de hacer negocios con distintos gobiernos y gobernantes, probablemente, no todos totalmente claros. Lobista le dicen de manera decente, pero para mí es una delincuente porque el hecho coludirte con una autoridad para beneficiarte o sacar provecho para uno o para otro es un delito ”, indicó Elvis Vergara en declaraciones para Canal N.

En esa corriente, el congresista confirmó que sí se reunió con Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; sin embargo, aseguró que las citas fueron como parte de su labor parlamentaria en beneficio de la región Ucayali.

“ En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones me reuní cuatro veces. Ahora, que saqué mis archivos y mis antecedentes respecto a las reuniones fueron cuatro veces las que me reuní con el señor Juan Silva ”, dijo Vergara, quien señaló que nunca negó que se reunió con el funcionario. “Nunca dije que no, solo dije que no me reuní en Palacio de Gobierno. La información ha sido entregada al Ministerio Público, es decir, la fecha y los motivos de la reunión”, continuó.

“Cuando uno se va a reunir con un ministro, se envía, mediante oficio, la agenda de los puntos que se tratarán. (….) Uno de los temas fue sobre la provincia de Purús (Ucayali), donde se llega a través de vía aérea”, añadió.

Versión

En otro momento, el vocero de Acción Popular desestimó la investigación del Ministerio Público que lo relacionan con las seis licitaciones que ganó la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. en el MTC.

“En qué se basa lo que dice Karelim López. Ella dice que Bruno Pacheco le comentó sobre el grupo ‘Los Niños’. No conozco ninguna empresa china. Lo que pasa es que nosotros de Acción Popular estamos en medio de dos sectores: uno que quiere sacar al presidente Pedro Castillo y el otro sobre las políticas radicales”, sentenció.