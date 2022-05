Diana Miloslavich Túpac: “El gabinete es una expresión del sistema patriarcal”

En esta entrevista la ministra Diana Miloslavich nos explica su postura sobre la ley que elimina el enfoque de género en los textos escolares y sobre cómo se siente en el gabinete.

Usted tuiteó al inicio de la semana que se estaba iniciando la reestructuración de las Unidades de Protección Especial (UPES). ¿Por qué esperó a que Punto Final saque un reportaje sobre menores llevados a albergues que no les corresponden?

No es que yo anuncié. La reestructuración de las UPES tiene fecha del 24 de abril. Esta es la resolución ministerial. Y posteriormente hay otra información cuando se establece el grupo de trabajo, invitando a la mesa de lucha contra la pobreza, a Aministía Internacional.

Sobre la ley que le reduce la rectoría al Minedu en los textos escolares, ¿el presidente les ha dicho que la va a observar?

No ha estado en agenda... Tengo opiniones de esa propuesta.

Está en contra.

Por supuesto.

Recuerdo que desde el 2016 se inició todo este movimiento conservador - religioso contra el currículo escolar y el enfoque de género. ¿Por qué sigue esta discusión?

Hay contradicciones en sectores de la Iglesia. Tuvimos un encuentro con la red de mujeres vinculadas a las iglesias. Con esto te quiero decir que hay sectores religiosos que apoyan los cambios (...). Estos seis años han sido de mucha tensión entre sectores conservadores y uno más liberal y uno que es del movimiento feminista.

¿Y quién es el malo de la película aquí?

Creo que vivimos en un país democrático donde somos respetuosos de todas las opiniones. Hay sectores conservadores que piensan que no es importante la educación sexual.

¿Por qué el gobierno se enfrascó en la castración química?

No se enfrascó, lo que hizo fue enviar una iniciativa legislativa.

¿Y esa iniciativa cuenta con su respaldo?

No. Podemos revisar las actas. Hubo tres abstenciones: del ministro de Relaciones Exteriores, de Economía y la mía.

¿Se siente cómoda en el gabinete?

Bueno... sí.

Se lo consulto porque cuando este gabinete se formó había -y hay- ministros con denuncias de violencia.

Mira, yo te voy a dar una respuesta que la vengo dando... En algunos habría que demostrar las denuncias. Yo les dije que soy una mujer que, de alguna manera, he convivido con el machismo. También he convivido con el machismo en mi familia. He aprendido a entender lo que es el machismo. No es que me sienta cómoda en todos los momentos. Es tremendamente incómodo.

¿Tolerar esa convivencia?

Darme cuenta de que es un desafío en todos los espacios, continuamente están colocando una mirada sobre las mujeres y nuestros derechos. Veo todos los días cómo (en el gabinete) se expresa nuestro sistema patriarcal, lo voy detectando, lo vivo.

¿Y la conformación de este gabinete es una expresión del sistema patriarcal?

Bueno, sí es una expresión del sistema patriarcal. Pero también quiero decir lo siguiente de la ley de la paridad y la alternancia. Tenemos una ley que se va a aplicar en las elecciones. Nuestra propuesta estaba por una paridad no solo en las listas de las elecciones sino también en el Ejecutivo. Efectivamente no hay paridad en el Ejecutivo, pero también soy consciente de que no hay una ley en el Ejecutivo. Casi todas las conquistas que se han hecho han sido por la vía legal.