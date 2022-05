Zamir Villaverde no declaró ante Fiscalía y abogada pidió reprogramación

Recluido en el centro penitenciario Ancón I, Zamir Villaverde, el empresario involucrado en presuntos delitos de corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo, no pudo brindar su declaración el jueves 19 de mayo ante la fiscal de Lavados de Activos Luz Taquire.

Esta sería la tercera citación contra el investigado. La primera estuvo prevista para el 21 de abril; sin embargo, luego se reprogramó para el último viernes 13 de mayo.

En tanto, su abogada, Medalith Barrientos García, confirmó a La República la reprogramación de la diligencia en el mismo centro de reclusión, la cual sería encabezada por la fiscal Taquire.

La decisión se adoptó luego de que la funcionaria del Ministerio Público supiera que la fiscal Karla Zecenarro también había programado diligencias en la referida prisión para el mismo día, debido a las presuntas amenazas de muerte que Villaverde afirma haber recibido.

“Se va a reprogramar, se envió el documento ayer. Nos enteramos de que le iban a tomar su declaración hoy; entonces, hasta la mañana que hemos revisado nuestro correo electrónico, no nos llegó ninguna notificación. Nos sorprendió, pero ya enviamos la solicitud de reprogramación, porque se iba a juntar con la diligencia de la fiscal Zecenarro”, manifestó Barrientos.

La investigación contra Villaverde responde al testimonio de la lobista Karelim López, quien ha indicado que el presidente Pedro Castillo fungiría de líder de una presunta organización criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sobre este punto, el empresario habría sido el operador, con el exministro Juan Silva.

Taquire también indaga el hallazgo de 20.000 dólares en el despacho del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco en noviembre de 2021; así como la fiesta con el Grupo 5 que se hizo para su hija, a la que asistieron López Arredondo y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo.

Zamir Villaverde y Pedro Castillo. Foto: archivo

Declaraciones sin pruebas ante la Comisión de Fiscalización

Villaverde rindió su manifestación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el martes 17 de mayo. Este grupo de trabajo investiga sus vínculos con el mandatario Pedro Castillo, sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo; así como su relación con Bruno Pacheco.

Pese a no contar con ninguna prueba, el investigado manifestó que Bruno Pacheco le entregó 2 millones de soles al presidente Castillo por la licitación de Biodiesel de Petroperú. Asimismo, señaló que los 20.000 dólares encontrados en el baño del ex secretario presidencial correspondían a los ascensos de la Policía Nacional del Perú.

De igual modo, sin corroboración alguna, volvió a referirse al supuesto fraude electoral y sindicó una vez más al exalcalde de Huaraz Vladimir Meza como el responsable de beneficiar a Pedro Castillo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras estas declaraciones, la abogada de Pacheco, Giuliana Quiñones, rechazó las acusaciones de Villaverde contra su patrocinado ante el grupo parlamentario.