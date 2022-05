Javier Sota Nadal: “Es un deber defender la reforma universitaria”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Javier Sota Nadal, exministro de Educación y exrector de la UNI, sobre la historia de la reforma universitaria y por qué es elemental defender la Sunedu ante la ley del Congreso que le quita autonomía.

- ¿Por qué está en crisis la educación?

La idea —la imagen que hemos construido del Perú— es producto de la universidad, pero no solamente en el Perú; sino en la civilización occidental. No hay país exitoso que no tenga un sistema universitario que piensa y critica su realidad social y económico.

La historia de la reforma universitaria tendría que escribirse desde la reforma del 17 o 19, donde gente como Víctor Raúl Haya de La Torre, Luis Alberto Sánchez y otros plantearon, influidos por la reforma de Córdova, la necesidad de una reforma en el Perú. En ese entonces, ellos decían que el país era un enfermo grave que necesitaba ser curado. Lo que pedían era que la universidad sea un lugar de ciencia, de conocimiento, racionalidad.

Lo segundo que pedían es que entraran los estudiantes pobres. En parte se cumplió, pero solo en algunos de sus postulados; por ejemplo, el ingreso de estudiantes sin recursos, pero que estuvieran calificados. Es por eso que la universidad pública es gratuita. Pero había el compromiso del Estado de crear buenas universidades. ¿Cuántas universidades públicas habían en el Perú? No más de 10 o 12 y solo una privada.

El momento de quiebre se da con el Decreto Legislativo 882, que crea las universidades de propietarios. Martha Hildebrandt, en el año 83, me convocó e hicimos un seminario en el cual se debatió ese tema. Yo planté la convicción de que las universidades de propietarios eran raras y no tendían futuro porque la universidad no puede ser de propietarios. En el único país del mundo en el que las universidades financian partidos políticos es en el Perú.

- ¿Cuál es la lucha por la Sunedu?

Es una institución reguladora de universidades que exige mínimos elementales para que una universidad funcione y reciba alumnos. La contrarreforma es defender a las universidades de propietarios. Es la defensa de intereses muy concretos que no solo son de propietarios, sino de partidos políticos financiados por esas universidades.

- ¿Qué se puede hacer para evitar que esto se lleve a cabo?

Reforzar la Sunedu. Se tiene que exigir la acreditación de los posgrados porque ese es el negocio que se ha montado en los últimos años. Luchar para defender a la Sunedu, pero ¿por qué luchas? Porque el Perú necesita operadores, científicos y técnicos, por eso se exige una universidad de calidad.

Es un deber defender la reforma universitaria y perfeccionarla, pero no puede retrocederse para los intereses de estas universidades de propietarios.

- El dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, no enseña sobre el poeta César Vallejo porque “no va con el perfil de la universidad que es de emprendedores” y, según los dirigentes de esta casa de estudios, dicen que es “un personaje que evoca a la tristeza”. ¿Cómo explicar esto?

Esa es la prueba más palpable de que la Universidad César Vallejo no es universidad. No se necesitan más pruebas. La universidad está abierta al conocimiento, a la indagación, no se puede cerrar a nada. Es una tragedia realmente.

- ¿Qué le diría a los jóvenes que saben que en la educación está la salida?

Con toda sinceridad, esta lucha es por ustedes mismos. Solo la educación salvará al Perú, eso es definitivo. Ellos deben luchar por tener una mejor calidad educativa. La lucha no debe ser por otra razón.