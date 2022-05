Lady Camones: “La censura contra el ministro de Energía y Minas debe proceder”

La congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso, consideró que la censura contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, debe proceder. En ese sentido, mencionó que espera que la moción logre alcanzar los votos necesarios en el Pleno para retirarlo de la titularidad de la cartera.

La parlamentaria señaló que con la posible censura de Palacios Pérez se le exigirá al presidente Pedro Castillo que designe a una persona que tenga la capacidad y experiencia para que pueda recuperar el sector energético y minero.

“ Consideramos que la censura debe proceder y que logremos los votos para pedirle y exigirle al presidente (Pedro Castillo) que designe a una persona que sí tenga la experiencia y que tenga todos los pergaminos para que sea ministro de Energía y Minas para recuperar este sector”, dijo la vicepresidenta del Congreso en Canal N.

Asimismo, comentó que las respuestas del ministro Carlos Palacios durante su interpelación, el pasado jueves 12 de mayo, no lograron convencer al Pleno del Parlamento y que, por el contrario, demostró inexperiencia y falta de capacidad para liderar la cartera de Energía y Minas y para resolver los conflictos sociales.

“El ministro no ha convencido (con) las respuestas que ha dado durante la interpelación. Sustentamos básicamente por la falta de idoneidad en el cargo. No tiene experiencia en esta cartera tan importante para nuestro país. Su desempeño está siendo bastante deficiente (...). No tiene capacidad de liderazgo ni la capacidad para resolverlos conflictos como el de Las Bambas ”, opinó.

Lady Camones impulsa segunda moción de censura contra ministro Carlos Palacios

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, viene impulsando una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas (Minem), Carlos Palacios. Esta cuenta, hasta el momento, con 14 firmas. Esta iniciativa se suma a la impulsada por Diego Bazán (Avanza País) que también está contra el integrante del Consejo de Ministros.