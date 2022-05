María del Carmen Alva convoca a Consejo Directivo para este lunes 23 de mayo

Este lunes 23 de mayo se llevará a cabo una sesión del Consejo Directivo, la cual fue convocado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), según el documento difundido en el Twitter del Parlamento y firmado por el oficial mayor, Hugo Rovira Zagal.

“ Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial del Consejo Directivo , que se realizará el lunes 23 de mayo de 2022, a las 11.00 a. m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo”, precisa el oficio.

Documento del Congreso. Foto: Twitter

En los últimos días, el Congreso ha realizado interpelaciones a varios ministros, y ahora los legisladores vienen promoviendo la censura de algunos de ellos.

Es el caso del primer ministro, Aníbal Torres, pues, debido a que hasta el momento no ha logrado concretar la resolución del conflicto en Las Bambas, parlamentarios de distintas bancadas se han pronunciado a favor de una eventual moción de censura en contra del presidente del Consejo de Ministros.

En esa línea, también el ministro del Interior Alfonso Chávarry podría ser destituido por el Congreso, ya que la legisladora de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, está recopilando firmas para presentar el documento.

Bazán exhortó a sus colegas parlamentarios a que se sumen a la moción. “ El señor Chávarry no debe permanecer ni un minuto más a cargo del Mininter ”, aseveró.

Carlos Palacios se enfrentará a una moción de censura

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se enfrentará a un proceso de censura luego de que el miembro de la bancada de Avanza País Diego Bazán consiguiera las firmas para que se pueda iniciar la medida sancionadora.