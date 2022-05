“Bueno, sí es una expresión del sistema patriarcal (la conformación del gabinete)”

Usted tuiteó al inicio de la semana de que se estaba iniciando un proceso de reestructuración en las Unidades de Protección Especial (UPES).

Bueno, desde que he llegado, llevo 97 días. Una de las primeras situaciones que encontré en una visita a la Unidad de Protección Especial de los Niñas y Adolescentes. Como usted sabe estas unidades en Lima están en Lima Norte, Lima Este y el Callao. La sede central está en el local principal del ministerio. Entonces, tuve la oportunidad de ver más cerca el reclamo que se estaba haciendo respecto a dónde estaban los niños que en determinado momento encontraron en calidad de durmiendo. No es que estos niños y niñas estén en las oficinas, sino que, en algún momento te puedo invitar a conocer, nosotros tenemos las oficinas y estas salas de espera y están allí mientras la Unidad de Protección Especial decide a dónde los deriva. Puede ser un centro de atención especial para estos niños que van de manera transitoria. No es que decidan en el momento.

¿Pero qué sensación tuvo con los testimonios que salieron en Punto Final?

Uno, que había un reportaje...

¿Ya conocía esa situación?

Me sorprendió que mezclen imágenes del 2019 con imágenes del 2021. Ellos hicieron alusión a un caso que pasó hace varios años.

¿Pero esta problemática desde cuándo la conocía?

Bueno, creo que es un conocimiento más público, que hubo un impacto con el COVID-19 en la vida de la población infantil. Sobre todo en adolescentes en calle. Estos niños son derivados del Ministerio Público, de la Policía, de alguna Municipalidad. El impacto tiene que ver con las condiciones económicas y parentales que tienen estos niños. Pero tiene que ver también con niños y adolescentes de la población migrante.

Usted a través de Twitter anunció la restructuración, ¿por qué esperó al reportaje para anunciar?

No es que yo anuncié. La restructuración de las UPES tiene fecha del 24 de abril del 2022. Esta es la resolución ministerial. Y posteriormente hay otra información cuando se establece el grupo de trabajo, invitando a la mesa de lucha contra la pobreza, invitando a Amnistía Internacional, para compartir con ellos que se había quedado con un grupo de trabajo.

¿Y cuánto tiempo va a tomar este proceso?

La restructuración tiene, voy a leerlo exactamente, para instalación del plan de trabajo no más de siete días. La vigencia de este grupo es de 90 días calendario y terminará en julio.

Ok

Es que se va a presentar no solo el programa sino también la demanda de recursos adicionales al tesoro público. Las UPES necesitan de mayor presupuesto. Las condiciones tienen que mejorar.

La ley que le resta rectoría al Minedu sobre los textos escolares. ¿El presidente les ha dicho que la va a observar?

No ha estado en agenda, lo que si está en agenda es que sí observamos el proyecto de ley de tenencia compartida. También se ha visto que se va a observar el proyecto sobre la Sunedu. Falta ver lo que usted me están manifestando. Tengo opiniones de esa propuesta.

Esta en contra

Por supuesto

¿El ministro de Educación le ha comentado algo sobre esta ley?

No lo hemos tocado. Hay poco tiempo. Creo que en el momento la preocupación mayor fue por la Sunedu por lo que implica para la reforma universitaria.

¿Qué es lo que más le preocupa de esa ley?

Nos quita rectoría también a nosotros. Nosotros somos responsables de la política de igualdad de género. Estaría esta ley restringiéndonos.

Yo recuerdo que desde el 2016 inició todo este movimiento religioso contra la currícula escolar. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y aún el país se encuentra enfrascado en esta discusión y no hay consenso?

(Va por su celular) Hay contradicciones en sectores de la Iglesia. Tuvimos un encuentro con la red de las mujeres vinculadas a las iglesias. Y que más bien habían pedido continuar en el ministerio. Con esto te quiero decir que hay sectores religiosos que apoyan los cambios. Es la Red Interconfesional y la Red Causal de la Conferencia de Religiosos. El encuentro breve con ellas fue que estaban preocupadas por la educación sexual integral y con las ganas de mantener diálogos. Pero la respuesta que te quiero decir es que a mí me parece que estos seis años han sido de mucha tensión entre sectores conservadores y uno más liberal y uno que es del movimiento feminista o de las expresiones feministas.

¿Y quién es el malo de la película?

Creo que vivimos en un país democrático donde somos respetuosos de todas las opiniones. Hay sectores conservadores que piensan que no es importante la educación sexual.

¿Por qué el gobierno se enfrascó en la castración química?

No se enfrascó, lo que hizo fue enviar una iniciativa legislativa.

¿Pero esta iniciativa cuenta con su respaldo?

No, podemos revisar las actas, hubo tres abstenciones: del ministro de Relaciones Exteriores, de Economía y la mía.

¿Y por qué fue difícil convencer a sus demás colegas del gabinete?

Creo que en ese momento hubo un clima...Bueno, en el Perú hay momentos coyunturales de mucha, como diría yo, impacto en la vida y emociones de la población. Entonces, el caso de la niña violada en Chiclayo desató una indignación muy grande, no solo en Chiclayo, en Lima fue una indignación colectiva. Y en ese contexto, digamos, hubo un debate sobre qué medidas podrían tomarse. Entonces, frente a esos hechos hubo como tres posturas.

¿Pero fue una respuesta más emotiva?

La respuesta emotiva fue de la población, ahí están las fotos.

¿Y del gabinete qué tipo de respuesta fue?

Hubo esta salida sobre la castración química, que era una medida intermedia frente a un pedido de la población, que viene con propuestas desde hace varios años de restituir la pena de muerte para violadores.

¿Usted se siente cómoda en el gabinete?

Bueno....sí, me siento cómoda

Se lo consulto porque cuando este gabinete se formó había dos ministros con denuncias de violencia.

Mira, yo te voy a dar una respuesta que la vengo dando. Ya me hicieron la pregunta. Me preguntaron si me siento incómoda. En algunos habría que demostrar las denuncias. Yo les dije que soy una mujer que, de alguna manera, he convidido con el machismo; o sea, también he convivido con el machismo en mi familia. He aprendido a entender lo que es el machismo, no es que me sienta cómoda en todos los momentos. Es tremendamente incómodo, donde he tomado consciencia de mis derechos.

¿Qué es incómodo? ¿Tolerar esa convivencia?

Darme cuenta que es un desafío en todos los espacios, continuamente están colocando una mirada sobre las mujeres y nuestros derechos, sobre la forma en que el sistema patriarcal, veo todos los días cómo se expresa nuestro sistema patriarcal, lo voy detectando, lo vivo.

¿Y la conformación de este gabinete es una expresión del sistema patriarcal?

Bueno, sí es una expresión del sistema patriarcal. Pero también quiero decir lo siguiente: cuando se presentó la ley de la paridad y la alternancia, tenemos una ley que se va a aplicar en las elecciones. Nuestra propuesta estaba por una paridad no solo en las listas de las elecciones sino también en el Ejecutivo. Efectivamente no hay paridad en el Ejecutivo, pero también soy consciente de que si no hay una ley en el Ejecutivo, este, casi todas las conquistas que se han hecho se han ido por la vía legal, cuando tengamos una ley que obligue.

Pero presidentes que precedieron a este gobierno tuvieron un gabinete más paritario que este sin tener ninguna ley.

Ah sí, sin duda

Eso evidencia que sin norma o no, el tema es de consciencia.

Claro, y de voluntad política

¿Y el presidente tiene voluntad política para tener un gabinete paritario?

Esperemos, ¿no? Nuestro ministerio está presentando un proyecto de ley sobre paridad en el Ejecutivo.

¿Qué piensa de la composición del Tribunal Constitucional?

Lo que yo contestaría es que independiente de lo que conteste el TC, siempre está la vía en la CIDH. Es una vía distinta. Esperamos que no sea el camino, aunque podamos tener pocas esperanzas con el TC.

No es muy optimista.

No soy optimista.

El congresista Alejandro Muñante declaró que va a impulsar una interpelación contra usted por el tema de la legalización del aborto.

Nosotros hemos respondido por escrito a la comisión. Nuestra respuesta es que una cosa es lo que yo pienso, y no voy a dejar de pensar, no por ser ministra voy a dejar de pensar, pero le contesté a la comisión es que lo único que está en el debate hoy es la despenalización del aborto en casos de violación.

¿En el Ejecutivo está sola en esta lucha?

Yo creo que tengo aliados en el Ejecutivo

¿Otros ministros la apoyan?

Sí, pero lo voy a dejar ahí...

¿El presidente es aliado? Porque él es conservador.

Lo que podría decir respecto del presidente es que en estos 97 días no hubo ninguna interferencia del presidente ni del premier a mi gestión.

Sobre el Caso Solsiret, ¿no han evaluado presentar alguna iniciativa para que los involucrados no queden en libertad con tanta facilidad?

Hubo un interés prioritario en el caso de las mujeres desaparecidas. Es importante que se reconozca la desaparación como forma de violencia. Es necesria la comisión intergubernamental. Forma parte de esa comisión el Ministerio del Interior y el de Justicia. Hemos buscado que esa comisión se instale.

El año pasado hubo cinco mil desaparecidas.

En el último Consejo Descentralizado que tuvimos en Huánuco, cuando uno de los niños habló colocó el tema de los desaparecidos es mayoritariamente de niñas. Esto es un tema central y el de Solsiret ha marcado un momento importante. Pero también hay que decir que tenemos un vacío.

¿Un vacío legal?

Un vacío en el Ministerio Público. En el lapso que estuvieron en prisión no pudieron terminar la investigación. El Ministerio Público tiene que ver cómo mejora su sistema de investigación.

Cuando usted asumió el cargo dijo que tenía temor de que el Ministerio de la Mujer se convierta en el Ministerio de la Familia. Ese proyecto de ley fue presentado por Perú Libre. ¿No cree usted que es el propio partido de gobierno quien le pone cabe?

Mira....A ver. Bueno, el presidente fue elegido por el partido Perú Libre. Pero creo que hay que diferenciar lo que hace Perú Libre y las decisiones que toma el presidente.

¿El presidente está de acuerdo con ese proyecto?

No he conversado con él de eso.

¿No siente que han querido entrometerse en su trabajo?

No

Sé que no va a pronunciarse sobre la tesis del presidente porque es un tema que está en investigación. Pero, en general, cuando una persona no cita bien, ¿es un acto inmoral?

Uy...bueno, yo estudié Literatura en San Marcos y digamos que en mi experiencia como escritora, me parece que más que un acto inmoral, creo que es más un proceso de mejorar nuestro sistema universitario y las dificultades que hay para escribir en general. Lo dice alguien que ha escrito algo (...) No lo veo como un tema amoral. Es parte del desarrollo de conocimientos.